Nieuwsupdate: NASA stelt lancering sonde uit | Man steelt vliegtuig in Seattle

Medewerker luchthaven Seattle steelt vliegtuig en crasht

De man haalde meerdere gevaarlijke stunten uit voordat het toestel uiteindelijk neerkwam in een vallei. Het is nog niet duidelijk hoe de onderhoudsmedewerker ongezien met het toestel op pad kon gaan. Buiten hemzelf zijn er geen doden of gewonden gevallen door de actie. De man zou verward zijn geweest.

Politie arresteert vier personen voor schietincidenten Etten-Leur

De schietincidenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsgevonden op twee verschillende adressen in de Brabantse stad. Twee van de gearresteerde personen waren in de woningen aanwezig waar geschoten was. Zij vertelden volgens de politie een onsamenhangend verhaal. De andere twee personen zijn de slachtoffers zelf.

NASA stelt lancering ruimtesonde uit

De lancering stond eigenlijk gepland voor zaterdagochtend, maar is nu verplaatst naar zondag 9.33 uur (Nederlandse tijd). De lancering ging zaterdag waarschijnlijk niet door vanwege problemen met de datavoorziening van de raket. De sonde moet informatie gaan verzamelen over zonnewind.

Lange vertragingen door Europees vakantieverkeer

Tijdens de tweede Zwarte Zaterdag van deze maand stonden er op de Europese wegen weer lange files. Vooral het verkeer in Frankrijk had een groot deel van de dag te maken met vertragingen. Wel was er daar sprake van een snelle afname van de files in de loop van de middag. Andere grote drukte was er op de wegen van Duitsland van Denemarken.

Monsanto moet schadevergoeding betaling aan terminaal zieke man

Een 46-jarige Amerikaanse conciërge krijgt een schadevergoeding van chemieconcern Monsanto. De man had een rechtszaak tegen het bedrijf aangespannen omdat hij van mening is dat hij kanker heeft gekregen door het werken met onkruidverdelger Roundup. De producent zou geweten hebben dat er kankerverwekkende stoffen in Roundup zaten. De rechtbank ging mee in de claim waardoor Monsanto de man 253 miljoen euro moet betalen.

Dit wordt het nieuws op 12 augustus

Perseïdenzwerm zichtbaar boven Nederland

In de nacht van zondag zijn er veel vallende sterren te zien, ook wel de nacht van de Perseïden genoemd. De Perseïden-zwerm is de bekendste en mooiste meteorenzwerm. De eerste meteoren zijn zondag vanaf 22.30 uur te zien. Vanaf 23.00 uur zijn er ongeveer 25 meteoren per uur te zien.

Feyenoord zoekt revanche voor blamage in Europa

Feyenoord staat aan het begin van het seizoen al onder druk. De Rotterdammers verloren donderdag met liefst 4-0 van het Slowaakse AS Trencín in de derde voorronde van de Europa League en jagen zondag in hun eerste Eredivisie-duel van het seizoen op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap op revanche (aftrap: 14.30 uur). FC Emmen speelt bij ADO Den Haag zijn eerste wedstrijd ooit in de Eredivisie (aftrap: 12.15 uur). Daarnaast ontvangt Vitesse FC Groningen (14.30 uur) en speelt AZ thuis tegen NAC Breda (16.45 uur).

Hassan en Schippers in actie op slotdag EK atletiek

Op de slotdag van de EK atletiek in Berlijn heeft Nederland twee kanshebbers op een medaille op de 5.000 meter. Sifan Hassan is de huizenhoge favoriet voor goud, terwijl Susan Krumins met haar zilveren medaille op de 10 kilometer bewees dat ze in topvorm is. Ook Dafne Schippers kan nog een medaille winnen. De Utrechtse doet met de Nederlandse estafetteploeg mee aan de 4x100 meter. Het programma begint zondag al vroeg met de marathon voor vrouwen (9.05 uur) en mannen (10.00 uur). Het avondprogramma start om 19.10 uur.

Tweede ronde verkiezingen Mali

In het Afrikaanse Mali vindt de tweede ronde plaats van de presidentsverkiezingen. De tweede ronde was nodig omdat geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen heeft gekregen bij de eerste ronde die eind juli plaatsvond. De zittende president Ibrahim Boubacar Keïta kwam met ruim 41 procent wel in de buurt. Hij hoopt op een tweede termijn.

Tv-tip: Picnic at Hanging Rock

21.00-22.15 uur op BBC First: Op een bloedhete zomerdag in 1900 gaan een lerares (Natalie Dormer, bekend als Margaery Tyrell uit Game of Thrones) en haar leerlingen naar Hanging Rock, een Australische vulkaan. Die picnick die ze daar houden, blijkt een recept voor veel problemen.

Het weer in Nederland

De temperatuur gaat zondag weer verder omhoog. Wel is het overwegend bewolkt met in het westen en noorden ook kans op een enkele kleine bui. In het zuiden en oosten kan de zon zich later op de dag wel even laten zien. Het wordt 23 tot 29 graden.

Het weer op vakantie

Dankzij een krachtig hogedrukgebied is het in de landen rond de Middelandse Zee erg mooi weer. Het zuiden van Spanje en het zuiden van Turkije spannen de kroon; daar kan het lokaal 40 graden worden. Het is verder op de meeste plaatsen droog. Wel kan in het noorden van Italië plaatselijk noodweer voorkomen.

De nieuwe week start in Italië stralend. Hetzelfde geldt voor de Balkan, Griekenland en Turkije. In Frankrijk neemt vanuit het westen de kans op buien wel toe en ook in Spanje wordt de kans op een lokale bui wat groter.

