Nieuwsupdate: PVV-raadslid Dille wilde geen aangifte | Waarde lira daalt

Overleden Haags PVV-raadslid wilde geen contact met politie

Het overleden PVV-raadslid Willie Dille wilde zelf geen aangifte doen van de groepsverkrachting die zij beweerde te hebben ondergaan. Ook wilde ze geen bemoeienis van de politie, zo bleek uit informatie van de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Dille pleegde eerder deze week zelfmoord, nadat er ophef was ontstaan over een filmpje op sociale media waaruit duidelijk werd wat haar overkomen zou zijn.

Vier doden bij schietpartij in Canada

Bij de schietpartij in de Canadese stad Fredericton zijn in totaal vier mensen omgekomen, onder wie twee agenten. Een zwaargewonde verdachte is aangehouden. De laatste jaren is het aantal misdrijven met vuurwapens in Canada toegenomen.

Turkse lira daalt stevig in waarde

Na felle uitspraken van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de financiële situatie in Turkije, daalde de Turkse lira al sterk in waarde. Daar kwam 's middags nog een extra klap bij toen de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe heffingen aan het adres van Turkije bekendmaakte. Ook buiten Turkije gingen aandelen onderuit als gevolg van de situatie met de lira.

Meer Nederlanders hebben voornaam laten wijzigen

Het aantal Nederlanders dat hun naam laat wijzigen is in de jaren 2016 en 2017 gestegen. In 2015 was er sprake van 503 wijzigingen, in de jaren daarop waren die aantallen 583 en 576. Waarom meer mensen tot een wijziging overgingen, is niet bekend.

Vuurwerkfestival Scheveningen gaat vrijdag niet door

Het evenement is afgelast vanwege harde wind en onweer. De organisatie laat weten dat de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Het festival vindt ook zaterdag en volgende week vrijdag en zaterdag plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze dagen wel doorgaan.

Dit wordt het nieuws op 11 augustus

Tweede 'zwarte zaterdag'

Na de eerste 'zwarte zaterdag' die vorige week plaatsvond, is het dit weekend opnieuw erg druk op de Europese snelwegen door mensen die naar hun vakantiebestemming reizen, of terugkeren naar huis. Vooral in Frankrijk, Duitsland en in Italië worden lange files verwacht.

Eerste wedstrijd voor Ajax en PSV in Eredivisie

In de Eredivisie staat voor Ajax en PSV de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma. De Amsterdammers spelen om 18.30 uur thuis tegen Heracles Almelo en de Eindhovenaren ontvangen om 20.45 uur FC Utrecht. Daarnaast neemt Willem II het in Tilburg op tegen VVV-Venlo en gaat Fortuna Sittard op bezoek bij Excelsior.

NASA lanceert Parker Solar Probe

Ruimtevaartorganisatie NASA stuurt een ruimtesonde naar de zon. De zogeheten Parker Solar Probe gaat dwars door de zonneatmosfeer. De sonde wordt zaterdagochtend (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf een basis in Florida. Het hoofddoel van de sonde is het om meer informatie in te winnen over de zogeheten zonnewind.

Schippers aast op titel 200 meter

In Berlijn gaat Dafne Schippers op jacht naar de Europese titel op 200 meter. De Utrechtse loopt net als Jamile Samuel om 20.45 uur de finale. Een half uur eerder verschijnen Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor aan de start van de eindstrijd op de 400 meter.

Tv-tip: The Revenant

20.00-23.05 uur op Veronica: Tijdens een expeditie diep in de ruige wildernis worden de legendarische avonturier Hugh (Leonardo DiCaprio) en zijn manschappen aangevallen door indianen. Eenmaal in een hinderlaag gelopen, moet Hugh vrezen voor zijn leven. Regisseur Inárritu wist dit te verpakken tot een aantal verbluffende scènes.

Het weer in Nederland

's Morgens heeft het noorden van het land te maken met bewolking en regenbuien. De zuidelijker gelegen gebieden maken de meeste kans op een zonnige dag. Later op de dag wordt het ook in het noorden helemaal droog. In het midden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden.

Het weer op vakantie

Het zuiden van Europa heeft te maken met hoge temperaturen. Van Lissabon tot aan Ankara is er sprake van hoge temperaturen. In Centraal-Spanje kan het weer 40 graden worden en ook in Italië, Griekenland en Turkije zijn de temperaturen vaak tropisch en dik boven de 30 graden. Op een enkele plek kan 's middags een onweersbui ontstaan, maar dat is zeer lokaal.

In Frankrijk wordt het ook weer rustiger weer met veel zon. De maxima liggen daar van noord naar zuid tussen de 20 en 30 graden, aan de Cote d'Azur kan het nog wat warmer worden.

