Nieuwsupdate: Nederlands goud EK openwater | Raadslid PVV overleden

Het belangrijkste nieuws van vandaag

KNMI geeft code oranje in Nederland vanwege zware windstoten

In de loop van donderdagavond kan het in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Friesland hard gaan waaien. Vooral de laatstgenoemde drie provincies kunnen te maken krijgen met stormachtig weer waarbij windstoten tot 110 kilometer per uur mogelijk zijn. Eerder op donderdag regende het al stevig in verschillende delen van Nederland.

Rechter oordeelt dat Nederlandse piloten Ryanair mogen staken

Een rechter in Haarlem heeft de door Ryanair opgeworpen bezwaren van tafel geveegd. De voor vrijdag geplande staking van Nederlandse piloten gaat daarom door, waarmee 22 vluchten vanuit Nederland komen te vervallen. De werkonderbreking mag van de rechter doorgaan, omdat er geen grote maatschappelijke gevolgen uit de staking voortvloeien. Wel stelde de rechter dat de stakingen in het vervolg eerder gemeld moeten worden.

Haags PVV-raadslid berooft zichzelf van leven

De PVV en de gemeente Den Haag hebben donderdag geschokt gereageerd op de zelfdoding van het 53-jarige raadslid Willie Dille. Er was veel ophef over een eerdere actie van Dille, waarbij ze een video op Facebook plaatste waarin gesuggereerd werd dat ze in 2017 is ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Dille zou de situatie en de reacties op het voorval niet hebben kunnen verdragen, zo zegt de Haagse afdeling van de PVV in een reactie op haar dood.

Goud voor Van Rouwendaal en Weertman bij EK openwaterzwemmen

Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman hebben donderdag goud gepakt op de 10 kilometer bij de EK openwaterzwemmen in Glasgow. Voor de 26-jarige Weertman is het de derde Europese titel op rij. Naast de winst was er bij de vrouwen nog een podiumplaats voor de Nederlandse Esmee Vermeulen; zij werd derde.

Lichaam 39-jarige Nederlander gevonden in Zwitserse rivier

Na een zoektocht van een dag is donderdag in het Zwitserse kanton Bern het lichaam van een 39-jarige Nederlander gevonden. De politie in Zwitserland onderzoekt de toedracht van het incident nog. Het is de tweede Nederlandse dode in Zwitserland in een maand tijd.

Dit wordt het nieuws op 10 augustus

Grote Europese staking Ryanair

In verschillende Europese landen leggen medewerkers van luchtvaartmaatschappij Ryanair het werk neer uit onvrede over hun arbeidsomstandigheden. In onder meer Ierland, Zweden, België en Duitsland wordt hierdoor een groot aantal vluchten geschrapt. In totaal komen ongeveer vierhonderd vluchten te vervallen. Ook Nederlandse medewerkers van Ryanair staken. De impact in Nederland is ten opzichte van de andere landen gering met 22 vluchten die komen te vervallen.

Start Eredivisie

De Eredivisie gaat na de zomerstop weer van start. PEC Zwolle en sc Heerenveen trappen vrijdagavond om 20.00 uur af in Zwolle. Ajax (thuis tegen Heracles Almelo) en landskampioen PSV (in Eindhoven tegen FC Utrecht) spelen zaterdag voor het eerst. Een dag later gaat Feyenoord op bezoek bij het gepromoveerde De Graafschap.

Schippers en Vetter in actie op EK atletiek

Op de EK atletiek in Berlijn komt Dafne Schippers voor de tweede keer dit toernooi in actie. De titelverdedigster loopt net als Jamile Samuel de halve finale op de 200 meter. Anouk Vetter werkt de laatste drie onderdelen op de zevenkamp af: verspringen, speerwerpen en de 800 meter.

Tv-tip: Veronica Inside

20.30-22.30 uur op Veronica: In een vrijwel onaangepaste setting en opzet zullen Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee weer over de laatste stand van zaken in de voetbalwereld spreken. Dit keer niet meer bij RTL, maar bij Veronica met de titel Veronica Inside.

Het weer in Nederland

Het wordt vrijdag rustiger weer dan donderdag. Toch is het opnieuw wisselvallig. Zowel in de ochtend als in de middag wisselen wolken en zon elkaar af. Er staat een wind uit het zuidwesten, die zich in de middag aan de kust tot een krachtige wind kan ontwikkelen. Het wordt 19 tot 23 graden.

Het weer op vakantie

In het noordwestelijk deel van Europa vinden we een wisselvallig weertype. Op de Britse Eilanden, in Noordwest-Frankrijk en in de Benelux vallen verspreid buien, soms ook met onweer en hagel. Een lagedrukgebied boven Noorwegen zorgt voor bewolking en regen in een groot deel van Scandinavië.

Ook in een strook over Oost-Europa en het Alpengebied is het onstabiel. In de loop van de dag ontstaan in een lijn van Oost-Polen tot in Zwitserland stapelwolken en uiteindelijk ook enkele buien. Ook daar is er kans op onweer en hagel.

Stabieler weer vinden we in Portugal, grote delen van Spanje, de zuidelijke helft van Italië en in Turkije en Griekenland. Het is droog en zonnig in Zuidoost-Europa, met temperaturen tussen de 35 en lokaal 40 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.