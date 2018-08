Nieuwsupdate: Nederlander dood na val Zwitserse berg | Zitting Ivana Smit

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Nederlander (60) overlijdt na val van berg in Zwitserland

De man gleed uit en viel 300 meter de diepte in. Hij had de 4.357 meter hoge berg Dent-Blanche beklommen, meldt de Zwitserse politie dinsdag. Bij de afdaling ging het mis, maar het is nog onduidelijk waardoor. De twee mensen met wie de man klom, sloegen meteen alarm. Een noodhelikopter vond het stoffelijk overschot. De twee anderen zijn in veiligheid gebracht.

Crimineel Karel Pronk doodgeschoten in Delft

Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigd. Pronk werd nabij een koffiehuis in de Zuid-Hollandse stad onder vuur genomen, de schutter is nog voortvluchtig. Ambulancepersoneel kon niets meer voor Pronk betekenen. Pronk ontsnapte twee keer met geweld uit een gevangenis. In 1991 werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk.

Duits echtpaar verkocht zoon aan pedofielen

Het stel werd dinsdag veroordeeld voor het aanbieden van hun inmiddels tienjarige zoon voor seksueel misbruik. Ook werd hij door henzelf misbruikt. De rechtbank in Freiburg heeft de 48-jarige moeder van het slachtoffer een celstraf van 12,5 jaar opgelegd. Haar 39-jarige partner, die eerder al was veroordeeld voor kindermisbruik, moet twaalf jaar de gevangenis in. Ook is hij veroordeeld tot tbs.

Californië kampt met grootste natuurbrand in geschiedenis Amerikaanse staat

In totaal beslaat de brand 114.800 hectare. Zeven personen zijn door de natuurbranden om het leven gekomen, onder wie twee jonge kinderen en een brandweerman. Tienduizenden Amerikanen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De branden zijn uitgebroken in de provincie Mendocino, ongeveer 150 kilometer ten noorden van San Francisco. Vanwege het hete en droge weer wordt verwacht dat de natuurbranden voorlopig zullen aanhouden.

Dit wordt het nieuws op 6 augustus

Maleisische autoriteiten onderzoeken of dood van Nederlandse model Ivana Smit toch geen ongeluk was

Tijdens acht zittingsdagen van het zogeheten Coroners Court moet de rechter bepalen wat de oorzaak van de dood van het achttienjarige model eind vorig jaar geweest is en of er verdachte omstandigheden waren. Het gaat om een speciale procedure binnen het Maleisische rechtssysteem. Daarin wordt gekeken hoe Smit gestorven is en of er mogelijk iemand strafrechtelijk betrokken is bij haar dood.

Herdenking atoombomaanval op Nagasaki

De Japanse stad Nagasaki herdenkt de Amerikaanse atoombomaanval van 9 augustus 1945. Hierbij vonden tussen de 40.000 en 80.000 mensen de dood. Dit was samen met de eerdere atoombom op Hiroshima en de oorlogsverklaring door de Sovjet-Unie op dezelfde dag als de aanval op Nagasaki de aanleiding voor de totale overgave van Japan op 15 augustus 45.

2Doc: A German Life

22.45-0.15 uur op NPO 2: Voor het eerst en voor het laatst gaf Brunhilde Pomsel een interview in 2016. De destijds 103-jarige ex-secretaresse van Joseph Goebbels is vorig jaar overleden. Ze geeft een beeld van hoe charmant Goebbels was en hoezeer hij Adolf Hitler aanbad.

Het weer in Nederland

In de nacht van dinsdag op woensdag neemt vanuit het zuiden de kans op een forse onweersbui toe. Er is dan kans op zware windstoten en lokaal kan veel water vallen. De minima liggen rond 20 graden. Woensdag is het wisselend bewolkt en kan er nog een bui vallen. In de middag klaart het op. Het word dan 24 tot 29 graden. De wind komt vanuit het zuidwesten en is overwegend matig, rond windkracht 4.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 25°C 15°C W 3 Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 22°C 13°C ZW 4 Zondag 27°C 11°C ZW 3 Maandag 28°C 14°C ZW 3

Het weer op vakantie

Dinsdag stroomt koelere lucht Frankrijk binnen, in het westen en noorden wordt het 20 tot 27 graden. Naar het zuiden en oosten toe, is het nog steeds flink warm, vaak boven de 30 graden. Daar ontstaan verspreid over het aldn ook stevige regen- en onweersbuien in de loop van de dag. Op Corsica schijnt de zon volop en wordt het 34 graden.

Op het Iberisch Schiereiland ontstaan er forse stapelwolken in het noorden van Spanje, die ook uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. In de rest van het land schijnt de zon overal volop. Het wordt 20 tot 24 graden in het noorden en 30 tot 35 graden verder naar het zuiden en oosten. In Portugal wordt het 25 tot 35 graden, vooral landinwaarts is het veel minder heet dan eind vorige week. In het westen kan een enkele regenbui vallen, voor de rest blijft het droog en is het zonnig.

In het noorden van Italië is het vrij zonnig, maar ontstaan ook forse stapelwolken. Later in de middag vormen zich daar verspreid enkele regen- en onweersbuien. Op veel plaatsen blijft het ook droog. Ten zuiden van Umbrië en de Abruzzen overheerst de zonneschijn. De middagtemperatuur ligt overal tussen 30 en 35 graden, lokaal nog wat hoger.

Het zuidoosten van Europa houdt zeer warm zomerweer, in Griekenland met temperaturen van 30 tot ruim 35 graden op de meeste plaatsen. In de regio Epirus ontstaan wat stapelwolken, voor de rest is het zonovergoten. Op de eilanden in de Egeïsche Zee waait een vrij stevige noordelijke wind. In Turkije liggen de temperaturen nog wat hoger, tussen 35 en lokaal 40 graden. In het Zwarte Zee-regio is er kans op een regen- of onweersbui, voor de rest blijft het droog en flink zonnig.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.