Zittingen over dood Ivana Smit: Komt er duidelijkheid voor familie?

In Maleisië vinden acht zittingen plaats over de dood van Ivana Smit (18). Ze werd in december 2017 dood gevonden in Kuala Lumpur.

De jonge vrouw is van de twintigste verdieping van een flatgebouw gevallen. Ze kwam op de zesde verdieping terecht.

Smit had gefeest met een Amerikaans echtpaar. Het stel woonde in het gebouw waar de jonge vrouw om het leven is gekomen. Het echtpaar claimt niets met haar dood te maken te hebben.

Volgens de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot zijn er echter verdachte omstandigheden.

In acht zittingen, die zijn ingepland tot 24 augustus, buigt de Maleisische rechter zich over het onderzoek naar de dood van het Nederlandse model. Elk onderdeel, waaronder ook het autopsierapport en de verklaringen van getuigen, wordt openbaar besproken.

De rechter zal vervolgens bepalen of er mogelijk andere mensen bij de dood van het Nederlandse model betrokken zijn geweest. Hierbij zal hij niets over de schuld van mensen zeggen. "Het is aan de openbaar aanklager om te bepalen of iemand vervolgd moet worden", zegt Sébas Diekstra, de advocaat van de familie van het model. "Wij kennen zoiets niet in Nederland", doelt hij op de openbare werkwijze van de Coroners Court.

Familieleden - onder wie de moeder en de oom van Smit - zijn deze week naar Maleisië gevlogen om de zittingen bij te wonen. Er is mondjesmaat informatie beschikbaar gekomen over het verloop hiervan. "Woensdag is de dag van de agenda", schetst Diekstra. Het verloop van de acht zittingsdagen zou dan duidelijk moeten worden.

"We weten wel al dat ze beginnen met het 'eigen bewijs', zoals bijvoorbeeld de lijkschouwing en het Maleisische politieonderzoek." Ook heeft Diekstra vernomen dat de ouders en grootouders van Smit worden opgeroepen door de rechter.

De familie wil forensisch patholoog Frank van de Goot laten horen

Uit onderzoek van de door de familie ingeschakelde forensisch patholoog Frank van de Goot is eerder gebleken dat Smit al letsel had voordat ze van het balkon in Kuala Lumpur viel. Zo had ze een verwonding op haar achterhoofd en blauwe blekken op beide bovenarmen, wat op vastpakken kan duiden.

De familieleden van Smit willen dat de rechter in Maleisië Van de Goot oproept, zodat hij zijn bevindingen kan voorleggen. Het is niet bekend of dit zal lukken. "De nabestaanden worden daar bijgestaan door de Maleisische advocaat Sankara Nair. Hij zal onder meer verzoeken of hij de getuigen aan een kruisverhoor mag onderwerpen", aldus Diekstra.

Voor de nabestaanden is veel onduidelijk

Veel details over de dood van Smit zullen nu voor het eerst beschikbaar worden voor de familie. "Het dossier lag al die tijd bij de politie en pas sinds enkele weken bij de openbaar aanklager", schetst Diekstra. "We hebben geen enkel idee of en wat voor onderzoek er in de afgelopen acht maanden is gedaan. Dat is frustrerend. Welke feiten liggen er?"

De familie hoopt dan ook dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toedracht van de dood van Smit. "De openbaar aanklager in Maleisië is degene die de zitting bij de Coroners Court heeft gevorderd. Hier halen ze enorm veel steun uit."

Het gebouw waar Smit om het leven is gekomen (foto: ANP).

Het Nederlandse OM doet oriënterend onderzoek

Sinds december vorig jaar doet ook justitie in Nederland een oriënterend onderzoek, op verzoek van de familie van Smit. Dit is nog altijd gaande, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Een beslissing over het wel of niet starten van een strafrechtelijk onderzoek, is nog niet genomen. "We zijn ook afhankelijk van de informatie uit Maleisië."

Het Maleisische politiedossier dat de familie tot nu toe onthouden is, is ook niet in het bezit van het Nederlandse OM. "Maar er is geen indicatie dat de Maleisische autoriteiten niet meewerken."