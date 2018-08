Nieuwsupdate: Canal Parade Amsterdam I Man vast voor doden vrouw Malta

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Man aangehouden voor betrokkenheid bij dood van Nederlandse vrouw op Malta

De man is zaterdag voorgeleid. Hij heeft betrokkenheid ontkend. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Volgens lokale media is de verdachte een 22-jarige Nederlandse man die een relatie met het slachtoffer heeft gehad.

Vakantiegangers al vroeg in de file op Zwarte Zaterdag

In Frankrijk was de zon nog niet eens op voordat de eerste files er stonden. Het verkeer richting het zuiden van Frankrijk moest rekening houden met ernstige vertragingen tot ruim vijf uur. Ook op andere plaatsen in het land stond het al vroeg vast, onder meer bij de Mont Blanctunnel.

Excuses politie Limburg voor hard verhoor verkrachte vrouw

De 21-jarige Susanne uit Venray werd in december 2016 verkracht door een tbs'er op onbegeleid verlof. Ze werd nadien tijdens de verhoren rond haar aangifte zwaar onder druk gezet door twee zedenrechercheurs die haar niet geloofden.

Jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam

De botenparade van Pride Amsterdam, voorheen Gay Pride, ging om 12.30 uur van start en duurde tot ongeveer 18.00 uur. De deelnemers van de jaarlijkse optocht verzamelden zich zaterdagochtend op het Oosterdok. Het evenement is zonder grote incidenten verlopen.

Noord-Korea maakt zich steeds meer zorgen over houding VS

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong-ho, noemt het alarmerend dat de Verenigde Staten ''steeds harder roepen dat de internationale sancties tegen Noord-Korea moeten worden gehandhaafd''. Hij vindt dat niet terecht.

'Brandweerlieden en korpsleiding brandweer Amsterdam liggen op ramkoers'

Volgens onderzoek van NRC zijn in de laatste 1,5 jaar minstens tien brandweerlieden ontslagen, berispt of overgeplaatst naar een andere kazerne. Redenen hier voor zouden racisme, diefstal, ondermijning van het gezag en alcoholmisbruik zijn.

Baanwielrenner Büchli verovert EK-goud op tijdrit, brons voor Sam Ligtlee

Büchli noteerde een tijd van 1.00,134 en hield daarmee de Duitser Joachim Eilers (1.00,361) net achter zich. Het Nederlandse succes was compleet met de bronzen plak voor Ligtlee (1.00,905).

Dit wordt het nieuws op 5 augustus

Nederlandse vrouwen tegenover Ierland in WK Hockey

De hockeysters spelen in Londen. De ploeg van Alysson Annan staat voor de zesde keer op rij in de finale en kan voor de elfde keer in de geschiedenis de wereldtitel pakken.

Laatste dag van de Landelijke TuinvlinderTelling

De telling is dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin of op het balkon doorgeven via de app of de website. Dergelijke tellingen bestaan bijvoorbeeld ook voor de bijen en de vogels.

Nederlandse vrouwen in actie tijdens EK wielrennen

Op de vierde dag van de Europese kampioenschappen in Glasgow is het de beurt aan de wielrenners op de weg. De Nederlandse vrouwenploeg, met daarin onder anderen Marianne Vos, Anna van der Breggen en Ellen van Dijk, staat om 12.30 uur aan de start van de wegwedstrijd. Vos kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen en in 2016 pakte Van der Breggen het goud.

Tv-tip: Zomergasten

20.15-23.25 uur op NPO 2: Na 31 sterke en minder sterke seizoenen moge het duidelijk zijn dat vanavond de beste avond ooit zal worden als Janine Abbring Louis van Gaal aan tafel krijgt. "Het zal een avond zijn over de mens en de coach", liet Van Gaal optekenen. "Voor mijn familie zal het herkenbaar zijn, voor de rest van Nederland eventueel een openbaring."

Het weer in Nederland

Zondag wordt het iets minder warm met maxima tussen 24 en 28 graden. De zon schijnt en er zijn soms wat wolkenvelden. Na het weekend wordt het weer warmer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 26°C 15°C N 3 Maandag 31°C 16°C N 3 Dinsdag 33°C 15°C ZW 3 Woensdag 28°C 19°C W 4 Donderdag 25°C 15°C NW 3

Het weer op vakantie

Zondag neemt in het binnenland van Spanje de kans op een onweersbui toe. In Griekenland en Turkije blijft het dan droog. Zeer heet wordt het in het zuiden van Portugal en het zuidwesten van Spanje. Daar kan het kwik stijgen tot boven de 45 graden. Vooral zaterdag wordt het erg heet en kunnen er lokale hitterecords sneuvelen.

Na het weekend houdt het zomerse weer aan.

