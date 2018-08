Nieuwsupdate: Canal Parade Amsterdam I Man vast voor doden vrouw Malta

Het belangrijkste nieuws van vandaag

x

Dit wordt het nieuws op 5 augustus

Pro Forma-zitting tegen beveiliger Faris K., die wordt verdacht van lekker

K. was onder meer beveiliger van Geert Wilders. Hij wordt ervan verdacht als politie-ambtenaar tussen in 2016 vertrouwelijke gegevens te hebben gelekt over beveiligingssituatie van Wilders en over een bezoek van de dochter van toenmalig president van Verenigde Staten Barack Omaba. K. is in 2008 ook al eens veroordeeld voor het lekken informatie toen hij bij de politie in Utrecht werkte. Toen kreeg hij 100 uur werkstraf.

Herdenking atoombom op Hiroshima

De Japanse stad herdenkt dat op 6 augustus 1945 een Amerikaanse atoombom de stad verwoeste. Bij de aanval kwamen zeker 70.000 burgers om het leven. Drie dagen later viel een tweede bom op de stad Nagasaki. Het Japanse keizerrijk gaf zich vervolgens op 15 augustus over.

Tv-tip: House of Talent

19.00-19.30 uur op SBS6: Tony van de Berkt heeft als baas bij 8ball Music artiesten als André Hazes, Alain Clark en Miss Montreal onder contract staan. De aangewezen persoon dus om de twee managers te begeleiden die in House of Talent hun best doen om de muziek van hun artiesten aan de man te brengen.

Het weer in Nederland

Na een vrij heldere avond en nacht wordt het maandag heet. 's Middags is het 29 tot 34 graden. Er is veel zon en het blijft droog. Er steekt in de loop van de dag wel een wind van zee op in de kustgebieden. Dinsdag wordt het nog warmer met later op de dag kans op lokaal onweer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 32°C 15°C Z 3 Dinsdag 34°C 17°C Z 3 Woensdag 28°C 20°C ZW 4 Donderdag 24°C 15°C ZW 3 Vrijdag 22°C 13°C ZW 4

Het weer op vakantie

Een bel met zeer warme lucht trekt vanaf Portugal de komende dagen door Frankrijk over Duitsland en de Benelux richting de Baltische staten. Daar worden de komende dagen hoge temperaturen verwacht met dinsdag of woensdag zelfs 40 graden in sommige delen van Duitsland. Achter deze bel warme lucht trekt een storing West-Europa binnen en is er kans op stevige regen- en onweersbuien.

Ook in Scandinavië en in het Verenigd Koninkrijk is het wisselvallig met buien. Lokaal kan een klap onweer voorkomen en het is er koeler dan op andere plaatsen in Europa. In de Alpenlanden kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Bij hogere temperaturen zijn deze wel pittig van karakter.

Het rustige weer vinden we vooral in Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije. Het is vrijwel overal droog en de temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 30 en 35 graden, lokaal wordt het 40 graden.Na het weekend houdt het zomerse weer aan.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.