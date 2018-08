Nieuwsupdate: Droogste juli sinds 1906 | Slachtoffers explosie Arnhem overleden

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Juli droogste maand sinds begin metingen

Het was nog nooit eerder zo droog in juli als dit jaar. Dat hebben verschillende weerbureaus gemeld. Landelijk gezien was er sprake van 10 millimeter neerslag in de afgelopen maand, wat betekent dat het oude record van 11,4 millimeter gebroken is. Ook bleek juli de zonnigste maand sinds 1906, met ongeveer 330 zonuren.

Slachtoffer schietpartij Amsterdam overleden

De 62-jarige man die maandag midden op de dag is neergeschoten in een horecagelegenheid in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid, is aan zijn verwondingen overleden. Ook is duidelijk geworden dat het slachtoffer een bekende van de politie is. De politie is nog altijd op zoek naar de dader.

Nederlands slachtoffer aanval Tadzjikistan in Duits safehouse

De Nederlandse vrouw die zondag in Tadzjikistan is aangevallen, is op eigen verzoek overgeplaatst van het ziekenhuis naar een Duits safehouse. De Duitse ambassade staat de vrouw bij omdat Nederland geen ambassade in het land heeft. De vrouw was eerder opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad Doesjanbe.

2.500 varkens gedood bij grote brand in Didam

Een brand in een grote schuur van een boerderij in het Gelderse Didam heeft aan 2.500 varkens het leven gekost. De brand ging gepaard met enorme rookwolken die tot ver in de omgeving van de boerderij te zien waren. Vanwege de brand was een NL-Alert verstuurd.

Personen die gewond raakten bij explosie Arnhem overleden

Twee personen die maandagavond zwaargewond raakten na een explosie in een flat in Arnhem zijn dinsdag aan hun verwondingen overleden. Een derde persoon ligt nog in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de explosie is nog veel onduidelijk. Wel zegt de politie dat er sprake was van verdachte omstandigheden en "drugsgerelateerde zaken".

Nederlandse piloten Ryanair dreigen met staking

De Nederlandse pilotenvakbond VNV heeft luchtvaartmaatschappij Ryanair een laatste ultimatum gesteld om tot een cao te komen. Als hier niet op ingegaan wordt, zullen ook Nederlandse piloten het werk neerleggen. Eventuele stakingen worden 24 uur van tevoren aangekondigd. Ryanair vliegt in Nederland vanuit Maastricht, Eindhoven en Amsterdam.

Dit wordt het nieuws op 1 augustus

Rechtszaak tegen Curaçaose ex-premier Schutte

De behandeling van de rechtszaak tegen voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte begint. Het Openbaar Ministerie (OM) wil 1,8 miljoen Antilliaanse gulden (bijna 1 miljoen euro) terugvorderen van hem en ook ruim 200.000 Antilliaanse gulden (100.000 euro) van zijn levenspartner Cicely van de Dijs. Het gaat om geld dat beiden onrechtmatig zouden hebben verkregen.

Duel Sturm Graz-Ajax

Het duel tussen Sturm Graz en Ajax staat woensdagavond op het programma. Als Ajax de return in de tweede voorronde van de Champions League overleeft, wacht een tweeluik met Standard Luik. De winnaar van die tweestrijd speelt in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers verdedigen in Oostenrijk een 2-0-voorsprong.

Kort geding tussen BNNVARA en DENK in Amsterdam

Het radioprogramma De Nieuws BV van BNNVARA meldde in juni van dit jaar dat de politieke partij DENK een nepnieuwscampagne plande. BNNVARA heeft uitspraken van Kamerlid Farid Azarkan in een voorgesprek hierover gebruikt in hun uitzending, terwijl daar volgens DENK geen toestemming voor was gegeven. Daarop spande DENK het kort geding aan.

Air France-KLM presenteert halfjaarcijfers

Air France-KLM presenteert in Parijs de halfjaarcijfers. Eerder werd al bekend dat KLM in de eerste zes maanden van het jaar fors meer passagiers verwelkomde in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Bij Air France-KLM als geheel was er sprake van een passagiersgroei van 2,8 procent. De cijfers worden gepresenteerd op het moment dat het bedrijf nog altijd wordt geleid door een interim-bestuur dat aantrad na het opstappen van de vorige topman Jean-Marc Janaillac.

Tv-tip: De Nieuwe Lekkerbek

22.15-23.05 uur op NPO1: De lekkerbek is er al en dus gaan Janny van der Heijden, André van Duin en Marlijn van Weerdenburg op zoek naar variaties daarop. Ze stuiten daarbij ook op vele 'eetuitvindingen'. Van de nasiknal tot de dove vink, je kunt het zo gek niet bedenken of de deelnemers proberen culinaire helden als Robert Kranenborg en Alain Caron ermee te overtuigen.

Het weer in Nederland

Het noordoosten maakt in de nacht van dinsdag op woensdag kans op enkele mistbanken. Die trekken woensdag echter al snel weg, want de zon komt er al vroeg bij. Het is woensdag dan ook op de meeste plaatsen zonnig. Het zuidoosten maakt later op de dag wel kans op een onweersbui. Het wordt 24 tot 29 gaden.

Het weer op vakantie

De komende dagen is het op veel plaatsen in Europa zomers tot tropisch warm. Wel komen in het zuidoosten van Europa een groot aantal buien voor, soms met hagel, onweer en veel neerslag in korte tijd. In Spanje, Portugal, Frankrijk en in de Benelux is het op veel plaatsen droog met zo nu en dan ook flink wat ruimte voor de zon.

De hoogste temperaturen worden gemeten in Spanje en Portugal. In de loop van de week komt het kwik daar ruim boven 40 graden uit. In het noorden van Scandinavië verdwijnt de hitte juist. Zo wordt het in Noorwegen de komende dagen niet warmer dan 15 tot 20 graden.

