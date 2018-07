Nieuwsupdate: Geen duidelijkheid MH370 | Groep komt van vulkaan Lombok

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Persoon gewond geraakt bij schietpartij Amsterdam-Zuid

Bij een schietpartij in een horecagelegenheid in Amsterdam-Zuid is een persoon zwaargewond geraakt. Het incident vond even voor 15.00 uur plaats. Een deel van de Beethovenstraat werd daarop afgesloten. De politie is nog bezig met het onderzoek en is een zoektocht begonnen naar de voortvluchtige dader.

Geen duidelijke oorzaak gevonden voor verdwijning MH370

Uit het laatste onderzoeksrapport naar de ramp met vlucht MH370 van Malaysia Airlines is niet duidelijk geworden hoe het toestel heeft kunnen verdwijnen. Informatie uit alle onderzoeken en zoektochten is gebundeld, maar dit heeft geen licht geworpen op een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van de luchtvaart. Een technisch mankement wordt zo goed als uitgesloten. Voorlopig lijkt het op een doelbewuste actie van een van de piloten.

Groep die vastzat op vulkaan Lombok begonnen aan afdaling

Wandelaars die sinds de aardbeving van zondag vastzaten op een vulkaan op het Indonesische eiland Lombok, zijn begonnen aan hun terugkeer naar bewoond gebied. De groep, voornamelijk buitenlandse toeristen, kon eerder niet van de vulkaan komen omdat alle toegangswegen geblokkeerd waren als gevolg van aardverschuivingen.

Drukste dag op Schiphol goed verlopen

Hoewel het ook vanavond nog druk kan zijn op Schiphol, is de drukste dag van het jaar voor de luchthaven overdag zonder problemen verlopen. Wel hadden reizigers te maken met kortdurende cao-acties van beveiligingspersoneel. Schiphol verwerkt maandag ruim 230.000 passagiers.

Dit wordt het nieuws op 31 juli

Noord- en Zuid-Korea hebben nieuw militair overleg

De twee Korea's komen weer bijeen om te praten over het verder afbouwen van militaire maatregelen aan weerszijden. Het gesprek vindt naar verluidt plaats in de gedemilitariseerde zone in het dorp Panmunjom. Zuid-Koreaanse bronnen melden dat bij het gesprek ook hoge generaals van beide landen aanwezig zullen zijn. De gesprekken zijn het gevolg van een ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea, in mei van dit jaar.

Pro formazitting in zaak Brabantse kluisjesroof Rabobank

Er is een pro-formazitting in de zaak die draait om twee beveiligers die ervan worden verdacht dat zij de daders van een miljoenenroof bij de Rabobank in Oudenbosch hebben binnengelaten. Op camerabeelden van de bank is te zien dat de mannen onderling contact hebben. De spectaculaire kluisroof werd op maandag 5 maart ontdekt maar was al enkele dagen eerder gepleegd. De daders zijn meer dan 24 uur in het bankgebouw geweest.

Ex-campagneleider Trump voor de rechter

In de Verenigde Staten is een zitting in de zaak tegen Paul Manafort, de voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump. Deze zaak staat in het teken van bank- en belastingfraude. Manafort staat in een aparte zaak terecht voor bijvoorbeeld omkoping en politieke beïnvloeding. De zitting van morgen stond eigenlijk voor een week eerder gepland, omdat de verdediging meer tijd had gevraagd om het omvangrijke dossier beter te kunnen bestuderen.

Europees statistiekbureau komt met ramingen economische groei

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt met de eerste ramingen voor de economische groei in het tweede kwartaal in de eurozone en de Europese Unie. Marktvolgers zijn benieuwd of de economie van de eurozone verder zal groeien of dat het hoogtepunt wel geweest is. Sommige indicatoren laten zien dat het bedrijfsleven voorzichtiger is geworden met uitgaven door de dreiging van een handelsoorlog. In het eerste kwartaal nam de economische groei ook al af.

Tv-tip: De Opvolgers

22.15-23.05 uur op NPO1: In de nieuwe serie De Opvolgers volgt Sander Schimmelpenninck tien familiebedrijven waarbij de volgende generatie op het punt staat het roer over te nemen. Schimmelpenninck gaat dit keer op bezoek bij de familie Berghof in Maastricht, al 140 jaar bekend van hun koffiebranderij. Ook bezoekt hij de Amsterdamse schoonmaakfamilie El Mouden.

Het weer in Nederland

Vanuit het zuidwesten trekken er dinsdagochtend richting het noorden wolken over het land. Uit die wolken kunnen buien vallen. Lokaal kan het gaan om grote hoeveelheden neerslag in korte tijd. Richting het einde van de middag trekken de buien en wolkenvelden het land uit, waarna de zon tevoorschijn komt. Wel zijn er dan nog wat stapelwolken aanwezig. Het wordt 24 tot 31 graden.

Het weer op vakantie

Op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa schijnt de zon volop. In Frankrijk kan lokaal een enkele bui vallen. In Griekenland en landinwaarts op de Balkan vallen lokale onweersbuien. Deze buien kunnen pittig zijn, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen. In Portugal en Spanje schijnt de zon volop, alleen in het uiterste noorden van Spanje vallen enkele buien. De temperaturen liggen op veel plaatsen in het zuiden van Europa tussen 30 en 36 graden.

De komende dagen verdwijnen de lokale buien in Frankrijk en Spanje. De temperaturen stijgen dan, waardoor het ook aan de kust van Portugal 38 tot 40 graden kan worden.

