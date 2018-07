Nieuwsupdate: Dumoulin tweede in Tour de France | Aardbeving Indonesië

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Tourwinst

In de top van het eindklassement van de Tour de France is zondag tijdens de laatste etappe niets meer veranderd. Geraint Thomas heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen, voor de nummer twee Tom Dumoulin en Thomas' ploeggenoot Chris Froome, die als derde eindigde. De laatste etappe in Parijs eindigde in een massasprint, die werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff.

Aardbeving kost veertien levens op Lombok

Bij de aardbeving die het Indonesische eiland Lombok in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) heeft getroffen, zijn veertien personen om het leven gekomen. Ook raakten meer dan honderd mensen gewond door de beving met een magnitude van 6.4. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn gevallen.

Mugabe haalt uit naar voormalige bondgenoten

De Zimbabwaanse ex-president Robert Mugabe heeft zondag in een uiterst zeldzame persconferentie gezegd dat hij hoopt dat zijn voormalige bondgenoten de verkiezingen van maandag niet zullen winnen. Mugabe, die door deze personen na een lange periode van onrusten aan de kant gezet werd, ontkende eveneens dat hij gedurende zijn presidentschap bezig was om zijn vrouw naar voren te schuiven als zijn opvolger.

Dit wordt het nieuws op 30 juli

Drukste dag verwacht op Schiphol

Hoewel het de afgelopen dagen al druk was op Schiphol, geldt maandag als de drukste dag voor de luchthaven. Naar verwachting maken 233.000 passagiers gebruik van de luchthaven. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden. Wie binnen Europa vliegt, moet zeker twee uur van tevoren aanwezig zijn. Voor vluchten buiten Europa wordt geadviseerd drie uur voor vertrek op de luchthaven te zijn.

Italiaanse premier Conte op bezoek bij Trump

Tijdens het eerste bezoek van de Italiaanse premier Giuseppe Conte aan de Amerikaanse president Trump, zal er vooral gesproken worden over militaire en economische samenwerking tussen beide landen. Volgens een eerdere persverklaring willen Italië en de Verenigde Staten "werken aan een intensievere samenwerking bij de aanpak van mondiale conflicten". Beide leiders liggen juist onder vuur vanwege hun migratiebeleid.

Turkije, Iran en Rusland overleggen over Syrië

Het alternatieve overleg tussen de drie landen, dat losstaat van de VN, gaat verder. De drie landen, die allen actief zijn in het door de burgeroorlog verscheurde Syrië, zullen naar verwachting spreken over de uitnodiging van de Syrische president om te spreken met andere strijdende partijen. Syrië wil onderhandelen over vrede, maar zegt tegelijkertijd geweld niet te schuwen om alle gebieden die tot het land behoren, weer in handen te krijgen.

Tv-tip: The Roast of Bruce Willis

20.00-21.30 uur op Comedy Central: Acteur Bruce Willis is niet bepaald bang voor zijn eigen roast. "Het zal niet de eerste keer zijn dat ik urenlang op een stoel gevangen gehouden word door een humorloze groep mensen", zei hij voorafgaande aan de roast tegen Comedy Central. Onder meer Edward Norton, zijn ex-vrouw Demi Moore en Cybill Shepherd zullen hem het vuur aan de schenen leggen.

Het weer in Nederland

De maandag verloopt iets zonniger dan zondag het geval was. Het wordt bovendien warmer met temperaturen tussen de 25 en 31 graden. Er staat opnieuw een matige wind uit het zuidwesten. Het westen van het land maakt later op de dag kans op een bui.

Het weer op vakantie

Op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa schijnt de zon volop. In het noordwesten van Frankrijk is het wel iets koeler. Daar vallen ook nog steeds enkele buien. Ook in het noorden van Italië vallen laat in de middag en in de avond enkele onweersbuien, evenals in Griekenland en landinwaarts in de Balkan. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen. In Portugal en Spanje schijnt de zon volop, alleen in het uiterste noordwesten van Spanje vallen enkele buien. De temperaturen liggen op veel plaatsen in het zuiden van Europa tussen 30 en 36 graden.

