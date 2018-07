Nieuwsupdate: Lange files voor vakantiegangers en laatste etappe Tour

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Dumoulin wint tijdrit in Tour en stelt tweede plaats veilig

De tijdrit in de Tour de Franse is een prooi voor Tom Dumoulin, die daarmee ook de tweede plaats in het algemeen klassement veiligstelt. De Limburger klopt op het 31 kilometer lange parcours de Britten Chris Froome en Geraint Thomas. Het is niet genoeg om Thomas uit het geel te rijden, maar Dumoulin wordt met zijn tweede plaats in het eindklassement zondag wel de eerste Nederlander op het Tour-podium sinds Erik Breukink in 1990.

Veel en lange files op Europese snelwegen

Op veel Europese snelwegen stonden automobilisten zaterdag lang in files. De Duitse verkeersdienst had al gewaarschuwd voor veel opstoppingen op wegen naar Zwitserland en Oostenrijk, vanwege de uittocht van Duitse vakantiegangers. De wachttijd op bepaalde punten, zoals bij de Gotthardtunnel, liep op tot wel drie uur.

Korpschef Akerboom ziet ook capaciteitsproblemen politie

Uit inventarisaties van knelpunten bij de politie is gebleken dat korpschef Erik Akerboom de zorgen van politiemedewerkers herkent. De zorgen liggen volgens Akerboom op het gebied van "een hoge werkdruk in relatie tot beschikbare capaciteit". Het nieuws komt op het moment dat Akerboom onder vuur ligt vanwege cao-onderhandelingen.

Carles Puigdemont blijft voorlopig in België

De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont is na een kort verblijf in Duitsland, nadat hij daar eerder gearresteerd werd, weer teruggekeerd naar België. Puigdemont, tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd door de Spaanse regering vanwege zijn rol bij de Catalaanse onafhankelijkheid, blijft voorlopig in België en zal vanaf die plek verder werken aan zijn politieke agenda.

Verstappen stelt teleur in kwalificatie GP Hongarije

Op een kletsnat circuit in Hongarije wordt Max Verstappen slechts zevende in de kwalificatie. De Nederlander van Red Bull Racing is in de stromende regen veel minder snel dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die zich verzekert van poleposition. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas wordt tweede en Kimi Räikkonen (Ferrari) klokt de derde tijd. Na afloop baalt Verstappen. "Het liep gewoon niet. We hadden geen grip en dan houdt het op in de regen."

Dit wordt het nieuws op 29 juli

Maleisische overheid deelt uitkomsten onderzoeken vlucht MH370

De Maleisische overheid brengt zondag het onderzoeksrapport naar de verdwijning van vlucht MH370 van Malaysia Airlines naar buiten. In het rapport zijn alle bevindingen van de verschillende onderzoeken gebundeld. Vlucht MH370 verdween in maart 2014 tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking met 239 mensen aan boord.

Verstappen in actie bij Grand Prix Hongarije

Na zijn zevende plaats zaterdag in de kwalificatie hoopt Max Verstappen het beter te doen bij de Grand Prix van Hongarije, die om 15.10 uur van start gaat. Lewis Hamilton begint van poleposition en hoopt zijn leidende positie in de WK-stand te verbeteren. De Brit won al vijf keer op de Hungaroring, maar vorig jaar ging de zege naar Sebastian Vettel en werd Verstappen vijfde.

Sprinters strijden in Parijs om laatste etappezege Tour de France

De laatste etappe van de Tour eindigt traditiegetrouw op de Champs Élysees in Parijs en hoogstwaarschijnlijk wordt het een massasprint. Omdat Dylan Groenewegen al naar huis is, is de kans op een Nederlandse zege nihil. Na afloop zal er met Tom Dumoulin (tweede) wel voor het eerst in 28 jaar een Nederlander op het eindpodium staan. De eindzege gaat naar Geraint Thomas, die op zijn 32e zijn eerste eindzege boekt in een grote ronde.

Presidentsverkiezingen in Mali

Ruim 8,5 miljoen inwoners van Mali mogen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De zittende president Boubacar Keita en oppositieleider Soumaila Cisse lijken de grootste kanshebbers. De verkiezingen komen op het moment dat het in veel gebieden in Mali nog altijd instabiel en onveilig is vanwege de aanwezigheid van jihadistische organisaties.

Tv-tip: Zomergasten

20.15-23.35 uur op NPO2: Tijdens deze eerste aflevering van Zomergasten is Ramona Vrede te gast. Romana Vrede won de Theo d'Or, de toneelprijs voor meest indrukwekkende vrouwelijke hoofdrol. Vrede maakte onder meer een voorstelling over haar autistische zoon Charlie, door wiens ogen ze naar de wereld heeft leren kijken. Zomergasten-presentatrice Janine Abbring won vorig jaar op haar beurt de Sonja Barend Award voor het beste interview.

Het weer in Nederland

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er opklaringen en koelt het sterk af naar temperaturen rond de 15 graden. Zondag is het opnieuw wisselend bewolkt en zonnig. Het westen van het land maakt later op de dag kans op wat regen. Het wordt 25 tot 28 graden.

Het weer op vakantie

Het is volop zomer in het zuiden van Europa, maar in Bretagne en Normandië is het wel iets koeler en vallen enkele buien. In het noorden van Italië kunnen aan het eind van de middag en in de avond enkele buien voorkomen, net als in Griekenland en landinwaarts op de Balkan. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen.

In Portugal en Spanje schijnt de zon daarentegen volop. De temperaturen liggen op veel plaatsen in het zuiden van Europa boven de 30 graden, het is het warmst in het binnenland van Spanje, in Italië en in het zuiden van Turkije.

