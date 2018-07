Nieuwsupdate: Warmste 27 juli ooit | Dumoulin blijft tweede in Tour

En voor degene die bijgepraat wil worden over de belangrijkste ontwikkelingen, hebben we de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast.

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Warmste 27 juli ooit

Een temperatuur van 32,4 graden Celcius in De Bilt zorgde er om 11.20 uur voor dat het vrijdag de warmste 27 juli ooit is. Later in de middag zijn temperaturen van hoger dan 37 graden bereikt. De nacht van donderdag op vrijdag was met een temperatuur van 23,6 graden de warmste nacht ooit gemeten.

Dumoulin kan niet inlopen op Thomas in koninginnenrit Tour

De Britse geletruidrager Geraint Thomas liep in de laatste bergrit zelfs uit door achter ritwinnaar Primoz Roglic tweede te worden en zo zes bonificatieseconden te pakken. Dumoulin gaat de tijdrit van zaterdag in met een achterstand van twee minuten en vijf seconden op Thomas.

Politie vindt lichaam jongen in recreatieplas bij Overijsselse Oldenzaal

Naar de elfjarige jongen, die al sinds donderdag vermist werd, was een grote zoektocht gestart. Bij de zoekactie werd eerder zijn fiets gevonden. De jongen woonde nog maar net in Nederland en kon niet goed zwemmen. Drie weken geleden verdronk ook al een persoon in de plas. Het ging toen om een twintigjarige man.

KPN stopt in 2022 met aanbieden van 3G-netwerk

Dit doet het telecombedrijf omdat te weinig klanten gebruikmaken van 3G-verbindingen. Zij zitten vooral op het 4G-netwerk. Mensen met een 3G-abonnement die in 2022 geen toestel hebben dat een 4G-verbinding kan ondersteunen, kunnen vanaf dat moment gebruikmaken van de tragere 2G-verbinding. Eerder maakte Vodafone al bekend in 2020 te stoppen met het aanbieden van 3G-verbindingen.

Dit wordt het nieuws op 27 juli

Dumoulin krijgt laatste kans om Tour te winnen

De kopman van Team Sunweb moet in de individuele tijdrit over 31 kilometer twee minuten en vijf seconden goedmaken op geletruidrager Geraint Thomas. Ook de Sloveen Primoz Roglic, die na zijn ritzege van vrijdag derde is in het klassement, is nog een bedreiging voor beide renners. Hij staat maar negentien seconden achter op Dumoulin.

Pride 2018 officieel van start in Amsterdam

Hoewel de meeste mensen de Pride misschien kennen van de Canal Parade, staat Amsterdam deze hele week al in het teken van het vieren van seksuele diversiteit. Zo wordt dit weekend als onderdeel van het evenement de Pride Walk gehouden, maar vindt bijvoorbeeld ook het festival Milkshake plaats. Dat festival wordt los van de Pride georganiseerd, maar staat wel grotendeels in het teken van liefde en tolerantie.

Duitse verkeersdienst ADAC geeft waarschuwing af voor drukte

De verwachting is dat het erg druk gaat worden op de Duitse wegen. Voor Duitsers in de zuidelijke delen van het land is de vakantie begonnen. ADAC verwacht daarom vooral meerdere lange files richting het zuiden. Het verkeer naar Zwitserland, Italië en Oostenrijk zal vooral hinder ondervinden van de situatie op de Duitse wegen.

Tv-tip: The Simpsons

9.30-19.15 uur op FOX: Vorig jaar was dit een regelrechte zwarte zaterdag in Frankrijk, toen vakantievierders terugkwamen en de Fransen zelf op retraite gingen met de auto. FOX zou zomaar de reden kunnen zijn dat het vandaag minder druk is, want het is Gele Zaterdag op de zender. De hele dag het fileloze Springfield met een marathon van het 29ste seizoen.

Het weer in Nederland

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het droog en warm met 20 tot 25 graden. De wind is oostelijk en matig. Aan het einde van de nacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Overdag trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land. Er vallen dan buien, mogelijk met onweer. Voor de buien uit kan het langs de oostgrens nog 28 tot 30 graden worden en daar kunnen de buien nog forser uitpakken. 's Middags klaart het op en is het 23 tot 26 graden.

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa is het zonnig en warm. In Frankrijk trekt een front met onweersbuien over, die de hitte van de afgelopen dagen enigszins verdrijft. Vooral in het noorden en midden van Frankrijk kunnen dit pittige buien zijn, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd, wat zeer lokaal voor overlast kan zorgen.

Ook in het noorden van Spanje is kans op een enkele bui. Maar in de rest van Spanje en in Portugal blijft het droog en vrij zonnig. Aan de Portugese kust is het door een wind van zee iets minder warm, maar in Spanje wordt het vrijwel overal meer dan 30 garden. Dat geldt ook voor Italië. Veel zon, maar in het noorden en in de buurt van Napels kan een onweersbui vallen. Ook op de Balkan en in Griekenland vallen enkele buien.

Zondag verandert er weinig. In Frankrijk schijnt dan wel op meer plaatsen de zon, met uitzondering van Bretagne en Normandië, waar nog steeds buien vallen.

