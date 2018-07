Nieuwsupdate: Hittegolf in Nederland | Blokker en Intertoys in opspraak

En voor degene die bijgepraat wil worden over de belangrijkste ontwikkelingen, hebben we de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast.

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Hittegolf in Nederland

In De Bilt was het om 11.20 uur 30 graden Celcius en daarmee was de temperatuur donderdag voor de derde dag op rij minimaal 30 graden. Op vijftien weerstations is een nieuw warmterecord gezet. In Arcen (Noord-Limburg) werd het met 38,2 graden het warmst. Vrijdag wordt het opnieuw heet en kan misschien het temperatuurrecord uit 1944 (38,6 graden) sneuvelen.

'Gay-pruik' en 'negerpruik' bij Blokker en Intertoys

De webwinkels van beide bedrijven hebben de pruiken uit hun assortiment verwijderd na kritische reacties van belangenorganisaties en socialemediagebruikers. ''We controleren alle producten van externe verkopers regelmatig, maar dit product is er tussendoor geglipt'', aldus Intertoys.

Duizenden inwoners Californië op de vlucht voor grote natuurbrand.

De zogeheten Cranston Fire die vermoedelijk is aangestoken, greep snel om zich heen en woedt in een gebied van zo'n 1.900 hectare in de San Jacinto Mountains. De brand bedreigt ruim 2.100 woningen. De autoriteiten hebben de vermeende brandstichter opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man die op meerdere plaatsen zou hebben toegeslagen.

Zwak begin AZ aan Europees avontuur

De Alkmaarders gingen op pijnlijke wijze onderuit in de tweede voorronde van de Europa League. AZ verloor met 2-0 bij het Kazachse FC Kairat, waardoor het moet vrezen voor een vroeg einde in Europa. Vitesse verging het beter. De Arnhemmers bleven in Roemenië steken op een 2-2-gelijkspel tegen FC Viitorul.

Dit wordt het nieuws op 27 juli

Koninginnenrit in Tour de France

De renners gaan over ruim tweehonderd kilometer van Lourdes naar Laruns en komen op de route vier zware cols tegen. Het is de laatste kans voor Tom Dumoulin en Chris Froome om de achterstand op geletruidrager Geraint Thomas te verkleinen voor de individuele tijdrit van zaterdag. Zondag eindigt de Ronde van Frankrijk traditiegetrouw met een vlakke rit naar Parijs.

Rode 'bloedmaan' te zien

De oorzaak van dit fenomeen is een totale maansverduistering. Die is goed te zien in de avondlucht, als het zomerweer meewerkt. De totale verduistering begint om 21.30 uur. Rond die tijd komt de maan ook op. Het hoogtepunt is om 22.22 uur en de volledige eclips eindigt om 23.14 uur.

Zesde seizoen Orange Is the New Black in première

Het vijfde seizoen van de populaire serie speelde zich af binnen een tijdsbestek van enkele dagen, in tegenstelling tot vorige seizoenen in de reeks. Het nieuwe seizoen zal echter weer een langere tijd beslaan. De serie is gebaseerd op de memoires van Piper Kerman, die wordt gespeeld door Taylor Schilling.

Tv-tip: Toni Erdmann

21.05-0.05 uur op Canvas: Een Duitse comedy van bijna drie uur: dat klinkt niet meteen als een aanrader. Maar laat je niet uit het veld slaan, want onze oosterburen kregen niet voor niks een Oscar-nominatie. Drama en comedy lopen naadloos in elkaar over in dit verhaal over een vader die zijn dochter wil redden van haar vreugdeloze bestaan in het zakenleven.

Het weer in Nederland

Vrijdag is het weerbeeld vergelijkbaar met donderdag. De maxima liggen tussen 32 en 36 graden. De kans op een onweersbui is iets kleiner. Zaterdag wordt de hitte overal flink getemperd als er een buienstoring van west naar oost over het land trekt. Er is dan ook kans op onweer.

Het weer op vakantie

Het is en blijft zomer in het zuiden van Europa. Daarbij is het niet overal stabiel. In Frankrijk bijvoorbeeld valt een enkele regen- of onweersbui, met name in het westen van het land en in de Pyreneeën. Ook aan de Spaanse kant van de Pyreneeën kan een onweersbui ontstaan. Maar dieper Spanje in en ook in Portugal blijft het droog en vrij zonnig. Portugal heeft enigszins gematigde maxima, maar in Spanje wordt het vrijwel overal meer dan 30 graden. Dat geldt ook voor Italië, met daar veel zon. In de Alpen, de Dolomieten en de Apennijnen een warmteonweer. De kans op buien is wat groter op de Balkan en op het Griekse vasteland weer.

Zaterdag zien we meer buien in de Alpen. Dat betekent dus meer neerslag in delen van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. In Spanje blijft het vrijwel overal droog en ook in Griekenland is de kans op buien weer een stuk kleiner. De warmte wordt in het westen van Frankrijk wat getemperd.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.