Nieuwsupdate: Hoger beroep Michael P. | Dumoulin stijgt

En voor degene die bijgepraat wil worden over de belangrijkste ontwikkelingen hebben we de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast.

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Michael P. gaat in hoger beroep in zaak-Anne Faber

Michael P. gaat in hoger beroep tegen de 28 jaar cel en tbs die hij opgelegd heeft gekregen voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber.

Achttienjarige man aangehouden na gewelddadige verkrachting in Rotterdam

De politie heeft een achttienjarige man uit Rotterdam opgepakt voor de gewelddadige verkrachting van een jonge vrouw op zaterdag. De vrouw werd rond 5.30 uur aangevallen bij haar woning in de Herman Bavinckstraat en raakte zo ernstig gewond dat ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht is.

Mariniers pasten rechtmatig geweld toe bij treinkaping De Punt

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag bepaald dat er geen aanwijzingen zijn dat mariniers de gijzelnemers bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt zonder noodzaak hebben doodgeschoten.

Dumoulin stijgt naar tweede plek in Tour, ten koste van Froome

Tom Dumoulin heeft woensdag ten koste van Chris Froome de tweede plek overgenomen in het algemeen klassement van de Tour de France. Nairo Quintana kwam in de ultrakorte Pyreneeënrit als eerste boven op de Col du Portet en geletruidrager Geraint Thomas verstevigde zijn leidende positie.

Patricia Paay in gelijk gesteld in zaak om seksvideo's

GeenStijl heeft onrechtmatig gehandeld toen het in 2017 een link naar een van de gelekte seksvideo's van Patricia Paay publiceerde. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De oud-zangeres ontvangt daarom een schadevergoeding van 30.000 euro.

Dit wordt het nieuws op 26 juli

Lyceum Koen van Keulen houdt bijeenkomst

Het Baarnsch Lyceum, de school waar de in Italië overleden Koen van Keulen (17) op zat, houdt donderdagmiddag een bijeenkomst voor leerlingen en medewerkers "om met elkaar het verdriet te delen''.

Deadline samenbrengen migrantenfamilies verstrijkt

De deadline voor het samenbrengen van migrantenfamilies in de Verenigde Staten verstrijkt. Een eerder ingestelde deadline om 2.551 kinderen bij hun ouders terug te brengen werd in juli niet gehaald vanwege logistieke problemen en daarom werd er een nieuwe deadline ingesteld.

Brexit-onderhandelingen VK en EU

De Brexit-onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie komen in Brussel bijeen. Het is de tweede bijeenkomst waar de nieuwe onderhandelaar, Dominic Raab, bij aanwezig zal zijn. Er wordt gesproken over een vrijhandelszone met de EU na de Brexit.

Tv-tip: Salvage Hunters: The Restorers

20.30-21.30 uur op Discovery Channel: Het succes van antiekhandelaar Drew Pritchard is voor een groot deel te danken aan de restaurateurs die al zijn bij elkaar gestruinde spulletjes weer in ere weten te herstellen. Vanavond gaan ze aan de slag met een gammele apothekerskast en een kroonluchter, die getuige was van een heel bijzonder huwelijk.

Het weer in Nederland

De komende dagen verandert er niet heel veel in het weerbeeld. Het blijft erg warm met soms een lokale onweersbui. Er is veel zon. De zonkracht is zeer sterk in de middag tussen 9 en 11, waardes die we in Nederland niet kennen. Bescherm de huid goed.

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa blijft het weerbeeld zomers de komende dagen. In Spanje en Portugal is het stralend weer en ook aan de Franse Rivièra is het prima toeven. In het zuiden van Spanje kan het zelfs 35 tot 40 graden worden. Ook in Italië is het boven de 30 graden, maar kunnen er in de middag wel een paar lokale onweersbuien ontstaan. In het zuidoosten van Europa zien we hetzelfde beeld. Zeer zonnig en warm met in de middag kans op een enkele onweersbui.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.