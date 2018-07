Nieuwsupdate: Grote brand De Hoge Veluwe | May pakt regie Brexit

Voor degene die bijgepraat wil worden over de belangrijkste ontwikkelingen hebben we de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast.

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Code oranje voor komende dagen vanwege hitte

Het KNMI heeft voor alle Nederlandse provinces code oranje afgegeven vanwege de hitte. De waarschuwing geldt vanaf woensdag 10.00 uur. Vooral donderdag en vrijdag worden hoge temperaturen verwacht. Het kan dan 35 graden of warmer worden. Eerder werd door het RIVM al het Hitteplan ingesteld.

Grote brand op Hoge Veluwe

Er heeft een grote brand gewoed in nationaal park De Hoge Veluwe. Bezoekers moesten het park verlaten vanwege de brand. De brandweer had de brand snel onder controle. Wel is vier hectare natuurgebied verwoest. Er is één persoon opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de brand.

Alaphilippe wint zestiende etappe Tour, geen verschuivingen in top klassement

De Fransman Juliën Alaphilippe heeft voor de tweede keer deze Tour een etappezege geboekt. In de top van het klassement waren geen grote verschuivingen. Met nog vijf ritten te gaan, is het verschil tussen Dumoulin (derde) en Froome (tweede) nog altijd elf seconden.

May pakt regie Brexit

De Britse premier Theresa May zal de leiding nemen in de Brexit-onderhandelingen met de Europese Unie. Het Brexit-ministerie krijgt een kleinere rol wat betekent dat ze zich niet meer gaan bezighouden met de voorbereidingen en de houding van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen.

Dodental bosbranden opgelopen naar 74

Als gevolg van de bosbranden in Griekenland zijn inmiddels 74 doden gevallen. De branden gelden als de grootste in de geschiedenis van het land. Premier Alexis Tsipras heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Dit wordt het nieuws op 25 juli

Staking cabinepersoneel Ryanair

Het cabinepersoneel van Ryanair staakt woensdag en donderdag in België, Spanje en Portugal. In Italië staakt het cabinepersoneel alleen op woensdag. Eerder staakten de piloten al. Het personeel van Ryanair vindt dat het bedrijf te weinig doet om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het is lastig om vakantie te regelen, overuren worden niet betaald en personeel kan zomaar naar een basis in een ander land worden overgeplaatst.

Uitspraak in zaak Paay en GeenStijl om seksfilmpje

In de zaak van Patricia Paay tegen GeenStijl voor het plaatsen en delen van een seksvideo van Paay, hebben de partijen eerder geen schikking kunnen bereiken. Daarom doet de rechtbank uitspraak in deze zaak. Paay wil een schadevergoeding van 450.000 euro, onder meer vanwege gederfde inkomsten.

Tussentijdse uitspraak in zaak treinkaping De Punt

De rechtbank in Den Haag doet woensdag mogelijk uitspraak in de zaak die draait om de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. Volgens de nabestaanden van twee kapers zijn hun familieleden doelbewust doodgeschoten terwijl zij gewond en weerloos waren. Volgens de Nederlandse Staat is er juist gehandeld en is er geen sprake geweest van executies. De rechtbank kan ook nog kiezen voor een zogenaamde tussenbeslissing als de rechter vindt dat er meer onderzoek moet worden gedaan.

Ajax tegen Sturm Graz in voorronde Champions League​

Ajax opent de jacht op een Champions League-ticket. De Amsterdammers spelen om 20.30 uur thuis tegen Sturm Graz en volgende week is de return in Oostenrijk. Mocht Ajax doorgaan, dan moeten nog twee voorrondes overleefd worden om voor het eerst sinds 2014 weer in het miljoenenbal te mogen uitkomen. Goed nieuws voor de ploeg van trainer Erik ten Hag is dat nieuwkomers Daley Blind en Dusan Tadic kunnen spelen, maar de vraag is of het tweetal fit genoeg is voor een basisplaats.

Juncker brengt een bezoek aan Amerikaanse president Trump

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, brengt een bezoek aan het Witte Huis. Rond 19.30 uur Nederlandse tijd spreekt hij met de Amerikaanse president Donald Trump over de gespannen handelsrelatie. Juncker gaat daar naar eigen zeggen niet heen om te onderhandelen over een nieuw handelsakkoord.

Dumoulin moet aan de bak in korte bergrit in Tour

Het wordt een spannende dag voor Tom Dumoulin, want er staat een korte (65 kilometer), maar ook heel zware Pyreneeënrit op het programma. Nadat de klassementsrenners in de bergetappe van dinsdag niet wilden aanvallen, wordt nu wél vuurwerk verwacht. Dumoulin, die derde staat in het algemeen klassement, wil tijd pakken op viervoudig winnaar Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas. De etappe begint om 15.15 uur en de verwachte finishtijd is 17.23 uur.

Tv-tip: 2Doc: Butterfly City

22.45-23.35 uur op NPO 2: In deze documentaire is het leven vastgelegd van Russen die sinds 1975 naar de stad Visaginas in het huidige Litouwen zijn getrokken. De kerncentrale nabij de stad bood werk aan deze personen. Maar nadat in 2009 is besloten om de kerncentrale te sluiten, zit vrijwel iedereen in de stad zonder werk. Verhalen zijn er echter genoeg.

Het weer in Nederland

Woensdag is op veel plaatsen een tropische dag. De temperaturen lopen uiteen van 28 graden aan de kust, tot maximaal 35 graden in het oosten van het land. Hoewel er af en toe stapelwolken overtrekken, blijft het op de meeste plaatsen droog. In het uiterste oosten is later op de avond kans op een onweersbui.

Het weer op vakantie

Op veel plaatsen in het zuiden van Europa schijnt de zon volop. Het is vaak tropisch warm met maxima boven de 30 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar lokaal is er in de middag en avond kans op een enkele onweersbui, bijvoorbeeld in Frankrijk, het noorden van Spanje en Italië, en ook in Griekenland en Turkije. De hoogste temperaturen vinden we op Sicilië en in het binnenland van Spanje en Turkije.

