Nieuwsupdate: Lichaam Koen van Keulen (17) gevonden | Hitteplan van kracht

En voor degene die bij gepraat wil worden over de belangrijkste ontwikkelingen hebben we de zomereditie van de Dit wordt het nieuws-podcast.

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Lichaam vermiste Koen van Keulen (17) gevonden in Italië

De politie in Italië heeft het lichaam van de vermiste zeventienjarige Koen van Keulen gevonden. Hij was sinds donderdagnacht vermist. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat Van Keulen langs de weg heeft gelopen, een paar meter naar beneden is gevallen en in het water terecht is gekomen.

Nationaal Hitteplan van kracht

Door de komst van aanhoudend warm weer is maandag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het RIVM roept mensen op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen. Ook waarschuwt het instituut voor de hoge zonkracht de komende dagen.

Twee mannen opgepakt voor plannen aanslagen Nederland en Parijs

De politie heeft op 17 juni in Rotterdam twee mannen opgepakt op verdenking van het plannen van aanslagen in Nederland en Parijs. Het gaat om verdachten van 22 en 27 jaar die de Marokkaanse nationaliteit hebben. De mannen werden opgepakt op basis van informatie van de AIVD, aldus het OM.

Dodental schietpartij Toronto loopt op naar twee



Het dodental na de schietpartij in de Canadese stad Toronto is opgelopen naar twee. Elf mensen liggen nog in het ziekenhuis. Onder de gewonden bevindt zich een negenjarig meisje. Zij ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De schutter is omgekomen tijdens een vuurgevecht met de politie.

Verdachte steekincident Den Haag wilde doodgeschoten worden door politie

De man die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag, verklaarde na het incident dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. Het zou de reden zijn geweest dat hij ondanks waarschuwingsschoten weigerde zijn mes neer te leggen.

Dit wordt het nieuws op 24 juli

Russische vrouw verdacht van samenzwering voor rechter VS

De van spionage verdachte Russische Maria Butina verschijnt voor de rechter in Washington. Butina studeerde in de VS en is actief geworden in de wapenlobby en mogelijk ook de Republikeinse partij. De aanklagers beschuldigen haar van spionage en van pogingen te werken voor een buitenlandse staat.

Cijfers over asielzoekers en nareizigers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met cijfers over asielzoekers en nareizigers. Uit welke landen kwamen in het tweede kwartaal van 2018 de meeste asielzoekers en nareizigers? Ook zet het CBS uiteen hoeveel van hen man zijn of vrouw, en hoeveel van hen er minderjarig en meerderjarig zijn.

Eerste Tour-rit in Pyreneeën

Tour-etappe nummer zestien staat op het programma. Het is de eerste rit in de Pyreneeën. Team Sky-renner Geraint Thomas start wederom in de gele trui. De etappe van morgen gaat over 218 kilometer van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon.

Tv-tip: 2Doc: Bad Banks

21.15-22.15 uur op NPO 1: De jonge Jana Liekam wordt onterecht ontslagen bij een Luxemburgse investeringsbank, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek. Ze krijgt de kans zich te bewijzen bij een concurrerende bank en wraak te nemen op de man die zorgde dat ze de laan uit werd gestuurd. Maar ook hier belandt ze in een wespennest.

Het weer in Nederland

Dinsdag volgt er opnieuw een flink zonnige dag, met temperaturen boven de 30 graden op veel plaatsen. Aan zee en rond het IJsselmeer is kans op een verkoelend windje vanaf het water.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 32°C 18°C N 2 Donderdag 34°C 18°C O 3 Vrijdag 35°C 22°C O 3 Zaterdag 28°C 21°C NW 4 Zondag 27°C 16°C W 3

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa schijnt de zon op de meeste plaatsen volop, bij temperaturen die vaak boven de 30 graden uitkomen. Lokaal kan wel een enkele onweersbui vallen, vooral in het noorden van Spanje, Frankrijk en Italië en ook in Turkije. De komende dagen verandert er weinig: vaak zon, hoge temperaturen en soms een lokale onweersbui.

In Duitsland en de Alpenlanden nemen de temperaturen de komende dagen toe en er is regelmatig zon. In het zuiden van Duitsland en in de bergen kunnen lokaal wel onweersbuien ontstaan.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.