Nieuwsupdate: Witte Helmen weg uit Syrië | Mollema grijpt naast zege in Tour

Leger Israël evacueert Witte Helmen uit Syrië

Het Israëlische leger heeft achthonderd leden van de Syrische hulpverlenersorganisatie de Witte Helmen geëvacueerd en naar Jordanië gebracht. Onder andere de Verenigde Staten hebben zich hard gemaakt voor de evacuatie, omdat de Witte Helmen mogelijk een doelwit worden voor het Syrische leger.

'Akkoord over Brexit kan in oktober'

De nieuwe Brexit-minister van het Verenigd Koninkrijk denkt dat zijn land in oktober een akkoord bereikt kan hebben met de Europese Unie over de Brexit. Volgens de Britse Brexit-minister Dominic Raab moet de Europese Unie zich dan wel meer inspannen om de gesprekken, die donderdag verdergaan, te laten slagen.

Mollema grijpt net naast etappezege in Tour de France

Bauke Mollema heeft in de Tour de France net naast de etappezege gegrepen. De Nederlander werd na 181 kilometer in de laatste meters afgetroefd door ritwinnaar Cort Nielsen en de Spanjaard Ion Izagirre en finishte als derde. De Brit Geraint Thomas behield zijn gele trui en ook zijn landgenoot Chris Froome (tweede) staat nog altijd voor Tom Dumoulin (derde) in het algemeen klassement.

Verstappen vierde bij Grand Prix Duitsland

Max Verstappen eindigde als vierde bij de Grand Prix van Duitsland, die gewonnen werd door Lewis Hamilton. De Brit profiteerde van de crash van Sebastian Vettel en nam ook de leiding in de WK-stand (188 om 171 punten) over van de Duitser. Verstappen blijft met 105 punten zesde, maar is zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo, die de finish niet haalde op Hockenheim, wel tot op één punt genaderd.

Dit wordt het nieuws op 22 juli

Pro-formazitting in zaak Haagse steekpartij

Maandag wordt de stand van zaken besproken in de zaak van de steekpartij die eerder dit jaar plaatsvond op Bevrijdingsdag in Den Haag. De 32-jarige Malek F. stak toen in op drie willekeurige personen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag - al dan niet met een terroristisch oogmerk - en bedreiging met zware mishandeling.

Grote Aidsconferentie in Amsterdam

Amsterdam is maandag het toneel voor de 22e editie van de grote wereldwijde Aidsconferentie. Wetenschappers en beleidsmakers praten daar met elkaar om te kijken hoe ze de wereldwijde epidemie in kunnen dammen. Bij de conferentie is dit keer ook de Britse prins Harry aanwezig, die een stichting heeft die zich inzet voor kinderen met hiv.

Ondertekening nieuwe samenwerking Benelux

Ministers van de drie Benelux-landen tekenen maandag in Brussel een nieuwe overeenkomst die ervoor moet zorgen dat de politie meer kan samenwerken binnen de verschillende landen. In de nieuwe overeenkomst zijn bijvoorbeeld verdergaande samenwerkingen voor achtervolging en de uitwisseling van informatie vastgelegd.

Tv-tip: 2Doc: We zijn er bijna!

21.25-22.20 uur op NPO1: Martine van Os reist met 44 kampeerders naar de hak van de laars van Italië. In 31 dagen leggen ze een kleine 4.000 kilometer af richting Puglia en omstreken. In deze aflevering komen ze aan in Bologna waar ze verwelkomd worden door begeleiders Lut en Willy.

Het weer in Nederland

Het weerbeeld op maandag is vergelijkbaar met dat op zondag. Het is overwegend zonnig met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 29 graden. Na maandag stijgt de temperatuur verder naar tropische waarden.

Het weer op vakantie

In Italië kunnen met name in het noorden en centrale deel flinke buien tot ontwikkeling komen. De buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en lokaal veel water in korte tijd. Buiten de buien om is het wel zonnig en zeer warm. Ook in Kroatië is er in de loop van de dag kans op stevige buien.

In Portugal, Spanje, het zuiden van Frankrijk, Griekenland en Turkije is het maandag zonnig en heet met maxima boven de 30 graden. In Turkije wordt het lokaal zelfs 40 graden.

