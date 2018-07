Nieuwsupdate: Aanvaller Duitse bus verdacht van moord | Noord/Zuidlijn open

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Noord/Zuidlijn na vijftien jaar officieel geopend

Acht Amsterdammers die wonen of werken in de buurt van een van de nieuwe stations van de Noord/Zuidlijn hebben zaterdag de opening verricht van het nieuwe metrotraject. Zaterdag mogen vooraf geselecteerde mensen al rijden met de metro, zondag kan de rest van het publiek opstappen.

FARC-leden nemen zitting in Colombiaanse Senaat

In Colombia zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag acht leden van de FARC ingezworen in het Colombiaanse parlement. Het is de eerste keer dat de voormalige guerrillabeweging vertegenwoordigd is in de regering. FARC mocht dankzij een vredesakkoord met de regering meedoen aan de laatste verkiezingen.

Fraile wint veertiende Tour-rit, Dumoulin blijft derde

De Spanjaard Omar Fraile heeft de pittige veertiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Spanjaard kwam in Mende solo aan nadat hij op de slotklim was ontsnapt uit een groep vluchters. Tom Dumoulin kende weinig problemen en bleef de nummer drie van het klassement.

Dader steekpartij Duitse bus verdacht van poging tot moord en brandstichting

De 34-jarige man die vrijdag gearresteerd is nadat hij op meerdere personen instak in een bus in de Duitse stad Lübeck, wordt verdacht van moord en brandstichting. Over het motief van de dader, een Duitse man van Iraanse afkomst, is nog geen duidelijkheid.

Dit wordt het nieuws op 22 juli

Officiële ingebruikname Noord/Zuidlijn Amsterdam

Na de officiële opening op zaterdag, is het zondag aan alle Amsterdammers en toeristen om te reizen op het nieuwe metrotraject van de Noord/Zuidlijn. De eerste rit vertrekt om 7.30 uur. Er wordt nog wel met een aangepaste dienstregeling gereden.

Verstappen jaagt op podium in GP Duitsland

Max Verstappen jaagt in de Grand Prix van Duitsland op zijn vijfde podiumplek van het Formule 1-seizoen. De Red Bull Racing-coureur start op de Hockenheimring vanaf de vierde plek achter Sebastian Vettel (poleposition), Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen.

Nederlands team TU Delft hoopt op winst in wedstrijd voor hyperloops

Een studententeam van de TU Delft doet in de Verenigde Staten mee aan een wedstrijd voor hyperloops. Het team wil met de wedstrijd, die georganiseerd is door SpaceX, een wereldsnelheidsrecord verbreken. Daarvoor moet het voertuig sneller gaan dan 384 kilometer per uur.

Avonturiers lijken opnieuw aan zet in vijftiende Tour-rit

In de vijftiende Tour-etappe gaat het peloton met Geraint Thomas in de gele trui over 181,5 kilometer van Millau naar Carcassonne. Net als de rit van zaterdag lijkt de etappe op het lijf geschreven van avonturiers. Vooral renners met een goede afdaling zullen deze rit met viltstift hebben omcirkeld.

Tv-tip: 2Doc: Het nieuwe ARTIS

20.25-22.00 uur op NPO 2: Willemiek Kluijfhout keek een jaar mee achter de schermen om te zien of een dierentuin als ARTIS nog wel van deze tijd is. Hoe bevalt het de dieren in ARTIS, zoals het olifantje Sanuk dat twee jaar geleden ter wereld kwam in de dierentuin en dus niet beter weet?

Het weer in Nederland

Zondag is het droog en schijnt de zon eigenlijk de hele dag, vooral in het westen en zuidwesten. In andere delen van het land wisselen de zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het wordt 24 tot 28 graden.

Het weer op vakantie

In het zuiden van Europa blijft het weerbeeld voorlopig warm en zonnig. Maxima liggen op de meeste Zuid-Europese stranden boven de 30 graden. In Turkije en op Sicilië wordt het zelfs erg warm met maxima boven de 40 graden Het is zonnig en er is weinig bewolking.

Vakantiegangers in de Alpen moeten rekening houden met zware onweersbuien die in de loop van zondag kunnen ontstaan. Plaatselijk kan het tot noodweer komen. Ook in het noordoosten van Spanje is in de middag kans op een enkele onweersbui.

