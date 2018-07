Nieuwsupdate: Steekpartij Duitse bus | Herstel diplomatie NL en Turkije

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Regering Curaçao veroordeelt uitspraken Blok

De regering van Curaçao heeft de uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken "ten zeerste" veroordeeld. Blok zei vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst dat hij geen vreedzame multiculturele samenleving kent.

Nederland en Turkije herstellen diplomatieke banden

Nederland en Turkije herstellen hun onderlinge diplomatieke betrekkingen. Dat betekent dat er weer een Turkse ambassadeur in Den Haag en een Nederlandse ambassadeur in Ankara komt.

Man steekt meerdere mensen in bus in Duitse Lübeck

In het Noord-Duitse Lübeck heeft een man vrijdagmiddag zeker acht mensen verwond in een bus. De dader zou een 34-jarige Duitser van Iraanse komaf zijn. Hij is inmiddels gearresteerd. Naar de motieven van de dader wordt nog onderzoek gedaan. Vooralsnog gaat men niet uit van terrorisme.

Strandbad Maarsseveense Plassen niet aansprakelijk voor dood jongen (14)

Het strandbad bij Maarsseveense Plassen waar in 2015 een veertienjarige jongen is verdronken, is niet aansprakelijk voor zijn dood. De familie van de jongen had eerder een civiele aansprakelijkheidsprocedure aangespannen.

Dit wordt het nieuws op 21 juli

Opening Noord/Zuidlijn Amsterdam

Verschillende metrostations van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn zijn zaterdag zelf het decor voor de feestelijke opening van het nieuwe tracé. De officiële opening, waarna mensen de routes uit kunnen proberen, gaat zaterdag gepaard met zang, dans en theater. De opening van de stations wordt verricht door Amsterdammers die in de buurt wonen.

G20 spreekt in Argentinië over handelsbelemmeringen

Vertegenwoordigers van de twintig grootste economieën ter wereld, de G20, vergaderen dit weekend in Buenos Aires. De handelsbelemmeringen die de VS de laatste tijd doorvoert, zullen het belangrijkste gespreksonderwerp zijn.

Veertiende etappe in de Tour

De veertiende etappe in de Tour de France, van Saint-Paul-Trois-Chateaux naar Mende, lijkt een uitgelezen kans te bieden voor een vluchtgroepje om voor de overwinning te strijden. Het venijn van deze heuvelachtige rit zit hem in de staart, met een korte en steile klim op 3 kilometer van de streep. Misschien krijgen we daar nog een strijd voor het klassement tussen Dumoulin, Thomas en Froome.

Kwalificatie Grand Prix Duitsland

Max Verstappen rijdt op het circuit van Hockenheim de kwalificatie voor de Grand Prix van Duitsland. Om 12.00 uur wordt eerste de laatste vrije training afgewerkt, drie uur later barst de strijd om de beste uitganspositie in de race van zondag los. Verstappen maakte donderdag al indruk door het baanrecord te verbeteren.

Tv-tip: The Bridge

20.00-22.00 uur op NPO 2: Een vrouw is gestenigd op Peberholm, een Deens eilandje bij de Sontbrug. Het slachtoffer is Margrethe Thormod, directeur van een migratiebureau dat recent in een schandaal verwikkeld was. Samen met een Deense collega begint Henrik een onderzoek naar de lugubere moord.

Het weer in Nederland

Zaterdag is het vrij zonnig, maar er kan vooral in het zuiden en zuidoosten weer een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Het wordt opnieuw tussen 25 en 30 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 26°C 16°C N 3 Maandag 27°C 15°C NW 3 Dinsdag 30°C 15°C NW 2 Woensdag 30°C 17°C N 2 Donderdag 31°C 19°C N 2

Het weer op vakantie

Vakantiegangers die het zuiden van Europa hebben opgezocht om van de zon te genieten, zitten dit weekend goed. Van Portugal tot Turkije is het over het algemeen zonnig en warm. Op de meeste plaatsen stijgt het kwik met gemak tot boven de 30 graden. In het zuiden van Italië en in Turkije zijn temperaturen tot 40 graden mogelijk. In het noordoosten van Spanje is 's middags een enkele onweersbui mogelijk.

Vakantievierders in het noorden van Italië en in de Alpenlanden moeten rekening houden met een paar forse buien. Die buien kunnen gepaard gaan met hagel, onweer en lokaal veel neerslag in korte tijd. Let daarom goed op de berichten van lokale weerdiensten.

