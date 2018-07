Nieuwsupdate: Geen vervolging zaak-Brandt Corstius | Vaarverbod om weer

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Thomas wint twaalfde Tour-etappe, Dumoulin weer tweede

Geletruidrager Geraint Thomas heeft de spannende twaalfde Tour-etappe naar de Alpe d'Huez gewonnen. De Nederlander Steven Kruijswijk had lange tijd zicht op de winst, maar viel in de laatste kilometers terug. Tom Dumoulin kwam als tweede over de finish, terwijl Dylan Groenewegen vanwege een knieblessure af moest stappen.

OM gaat niet vervolgen in zaken Van Dam en Brandt Corstius

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Gijs van Dam niet vervolgen, omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat hij Jelle Brandt Corstius gedrogeerd en verkracht heeft. Ook de zaak van laster en smaad tegen Brandt Corstius is geseponeerd.

PvdA en SP willen deel Kamer terug van reces vanwege uitspraken Blok

De linkse oppositie toonde zich donderdag ontevreden over de brief die minister van Buitenlandse Zaken Blok naar de Tweede Kamer gestuurd heeft over zijn eerdere omstreden uitspraken over onder meer multiculturele samenlevingen. PvdA en SP willen de Kamer deels terug van reces en Suriname eist excuses.

Waterschap komt met vaarverbod Leidsche Rijn vanwege zoetwatervoorraad

Waterschap De Stichtse Rijnlanden stelt met ingang van volgende week een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dat is nodig om extra zoet water naar het westen van Nederland te laten stromen.

Spanje trekt uitleveringsverzoek Puigdemont in

Het Spaanse hooggerechtshof trekt het uitleveringsverzoek tegen de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont in. Een rechter in Duitsland, waar Puigdemont vastzit, stelt namelijk dat hij niet uitgeleverd kan worden voor rebellie. Juist daarvoor wil Spanje hem vervolgen.

Dit wordt het nieuws op 20 juli

Ook regio Noord begint aan zomervakantie

Scholieren in de regio Noord hebben vrijdag hun laatste schooldag. Dat betekent dat vanaf vrijdag alle regio's in Nederland vakantie hebben. Vooralsnog verwacht de ANWB geen extra problemen op de weg door een uittocht van vakantiegangers in die regio.

Lopers Vierdaagse finishen op 'Via Gladiola'

De lopers van de Vierdaagse komen vrijdag binnen op de zogenaamde 'Via Gladiola' in Nijmegen. Dan wordt ook duidelijk hoeveel van de ingeschreven 47.000 lopers de eindstreep na vier dagen wandelen daadwerkelijk gehaald hebben. Donderdag werd duidelijk dat er uitzonderlijk veel uitvallers op de derde dag waren.

Rechtbank doet uitspraak in zaak aansprakelijkheid bij dood veertienjarige jongen Maarsseveense Plassen

De rechtbank spreekt zich uit in de zaak rond de veertienjarige jongen die in 2014 overleed door verdrinking in de Maarsseveense Plassen. De Utrechter, die niet kon zwemmen, speelde met vrienden op een eilandje in de plassen. Familie van de verdronken jongen zegt dat toezichthouders bij het water niet meteen zijn gaan zoeken. De jongen werd een dag na zijn verdwijning gevonden.

Tv-tip: Pan's Labyrinth

21.15-23.30 uur op Canvas: In 1944, als Franco aan de macht is, ontvlucht de jonge stiefdochter van een sadistische legerofficier de harde realiteit door afleiding te zoeken in een mysterieus labyrint. Op een fascinerende wijze worden fantasy, psychologisch drama, horror en oorlogsfilm tot een soepel lopend geheel vermengd.

Het weer in Nederland

Vrijdag wordt het 25 tot 30 graden en is het vrij zonnig. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het zuiden en zuidoosten is er kans op een (onweers)bui.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 27°C 15°C N 3 Zondag 27°C 16°C N 3 Maandag 27°C 13°C NW 3 Dinsdag 30°C 15°C NW 2 Woensdag 30°C 17°C N 2

Het weer op vakantie

Net als in het Nederland is het in de Zuid-Europese landen volop zomer en prima vakantieweer. De zon laat zich goed zien en de temperaturen lopen hoog op. 30 tot 35 graden is geen uitzondering en in het zuiden van Italië en Spanje kan het op veel plaatsen 35 tot 40 graden worden. Aan de Portugese stranden is wat verkoeling door een wind vanaf de oceaan. In de Alpenlanden en Noord-Italië vallen wel een aantal stevige (onweers)buien. Ook in het noorden van Spanje is een enkele bui mogelijk. Zaterdag verandert er nog niet veel.

