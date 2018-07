Vakantie-update: Kritiek op uitspraken minister Blok | Miljardenboete voor Google

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Minister Blok: 'Ik ken geen multiculturele samenleving die vreedzaam is'

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft in een besloten bijeenkomst gezegd dat hij geen vreedzame multiculturele samenleving kent en dat het genetisch bepaald is dat de mens zich niet aan "onbekende mensen" bindt. Verschillende Kamerleden hebben verbaasd gereageerd op de uitspraken. Blok stelde later dat hij zijn uitspraken betreurde.

Thomas wint elfde etappe Tour, Dumoulin stijgt in klassement

Geraint Thomas heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen en de gele trui veroverd. Tom Dumoulin kwam als tweede over de finsih en is gestegen naar de derde plek in het klassement. "Voor mij is deze dag heel speciaal. Ik heb hier leren skiën als kleine jongen", zei Dumoulin, die zijn overleden oom en tante wilde eren met een overwinning in La Rosière.

Google krijgt recordboete van 4,34 miljard euro voor machtsmisbruik Android

De Europese Commissie heeft zoekgigant Google een recordboete van 4,34 miljard euro opgelegd. Het bedrijf heeft volgens de EU zijn machtspositie met het mobiele besturingssysteem Android misbruikt.

Geredde Thaise voetballers na ruim een week ontslagen uit ziekenhuis

De jongens uit het Thaise voetbalteam dat vorige week uit een grot is gered, gaven een persconferentie na hun ontslag uit het ziekenhuis. Dinsdagavond heeft het team een oefening gedaan om zelfvertrouwen te krijgen om voor de hele wereld op televisie te verschijnen.

Ondernemingskamer schorst president-commissaris Eneco

De Ondernemingskamer schorst Edo van den Assem als president-commissaris van Eneco. Er wordt een nieuwe, tijdelijke voorzitter van de raad van commissarissen aangesteld.

Dit wordt het nieuws op 19 juli

Antiradicaliseringsadviseur Amsterdam voor de rechter voor valsheid in geschrifte

Donderdag is de eerste pro-formazitting tegen de voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb voor voor valsheid in geschrifte met facturen aan de gemeente Amsterdam. Naast de 34-jarige antiradicaliseringsadviseur, staat ook de 36-jarige Saïd J. terecht. Aan deze man heeft Ait-Taleb, werkzaam als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie van de gemeente, diverse opdrachten gegund terwijl ze met hem een privérelatie had.

Besluit over noodtoestand Turkije

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal naar verwachting besluiten om een einde te maken aan de noodtoestand die sinds de mislukte staatsgreep in 2016 van kracht is. Erdogan beloofde een einde te maken aan de noodtoestand als hij opnieuw verkozen zou worden tot president. Internationaal is er veel kritiek op het feit dat de noodtoestand nog altijd van kracht is.

Britse premier May reist naar Noord-Ierland om Brexit

De Britse premier Theresa May brengt een tweedaags bezoek aan Noord-Ierland. Met het bezoek wil May haar standpunt kracht bijzetten dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland, waarmee handelsbarrières voor Noord-Ierse bedrijven moeten worden voorkomen. May ligt de laatste weken onder vuur vanwege de manier waarop ze de onderhandelingen met de EU over de Brexit aanpakt.

Tv-tip: Queen of the South

22.00-23.00 uur op FOX: Nadat de Mexicaanse Teresa Mendoza in het eerste seizoen naar Amerika moest vluchten omdat haar drugsdealende vriendje was doodgeschoten, gaat ze nu samenwerken met een dubieus persoon uit haar verleden. Ze moet en zal de drugsbende, die alles heeft veroorzaakt, uitschakelen.

Het weer in Nederland

Donderdag waait er een zwakke tot matige noordelijke wind. In de middag wordt het met 24 tot 29 graden warmer dan vandaag. Verder verandert er niet veel ten opzichte van de afgelopen dagen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 26°C 15°C N 3 Vrijdag 27°C 15°C NO 3 Zaterdag 25°C 17°C N 4 Zondag 24°C 15°C N 4 Maandag 26°C 13°C N 3

Het weer op vakantie

Op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa is het prachtig zomerweer. De zon schijnt volop en het is op veel plaatsen tropisch warm. Het blijft meestal droog, maar op sommige plekken is er in de middag en avond kans op een lokale onweersbui, bijvoorbeeld in het westen van Frankrijk, het noordwesten van Spanje en het noorden van Italië. De hoogste temperaturen vinden we op Sicilië en in het binnenland van Spanje.

