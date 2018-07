Uitspraak in zaak Sharleyne | Bertens op Wimbledon

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak Sharleyne

De rechtbank in Assen doet uitspraak in de zaak tegen 38-jarige Hélène J., de moeder van de toen achtjarige Sharleyne. Het meisje is op 8 juni 2015 overleden na een val van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie (OM) acht overtuigend bewezen dat J. het meisje eerst heeft gewurgd en daarna over de balustrade heeft gegooid. Het OM heeft tien jaar cel geëist.

Bertens kan eerste Nederlandse kwartfinaliste op Wimbledon worden sinds 2007

Het is een bijzondere dag voor het Nederlandse tennis, want voor het eerst sinds Michaëlla Krajicek in 2007 kan een Nederlandse de kwartfinales halen op Wimbledon. Kiki Bertens speelt om 12.30 uur tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, die achtste staat op de wereldranglijst. Bertens is de mondiale nummer 20. De 26-jarige Wateringse haalde wel al eens de laatste acht op een Grand Slam-toernooi, en stootte toen zelfs door naar de halve finale, maar dat was op het gravel van Roland Garros in 2016. Gras is eigenlijk haar mindere ondergrond.

Na drie jaar weer ploegentijdrit in Tour de France

Voor het eerst sinds 2015 wordt er een ploegentijdrit verreden in de Tour de France. Om 15.10 uur begint de eerste ploeg aan de 35,5 kilometer rond Cholet en daarna start er elke vijf minuten een team. In de laatste kilometers van het parcours zit een pittig klimmetje dat voor flinke verschuivingen in het klassement kan zorgen. BMC, Team Sky en Team Sunweb worden getipt voor de dagzege.

TV-tip: GTST Classics

20.00-20.30 uur op RTL 4: De memorabelste momenten uit 27 jaar Goeden Tijden, Slechte Tijden zijn natuurlijk niet op één hand te tellen. Misschien wel op 35 vingers, want precies zo veel iconische afleveringen van de oersoap komen er de komende zeven weken voorbij, elk ingeleid door een van de acteurs. Maandag wordt de allereerste aflevering uitgezonden.

Weer

De komende dagen is sprake van een klein dipje in het fraaie zomerweer. Er trekken veel wolkenvelden over het land en de temperatuur doet even een stap terug. Op dinsdag kan er zelfs wat regen vallen, hoofdzakelijk in het oosten en noordoosten. Er valt echter veel te weinig om het neerslagtekort te verminderen. Vanaf woensdag is het opnieuw zonnig, droog en vaak zomers warm.

