Tweede etappe Tour de France | Grand Prix van GB

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Groenewegen strijdt opnieuw om ritzege in Tour

In de Tour de France staat de tweede etappe op het programma, waarin het peloton 182 kilometer vlakke kilometers aflegt van Mouilleron-Saint-Germain naar La Roche-sur-Yon. De sprinters krijgen dus opnieuw de kans om voor de ritzege te strijden. Boekt Fernando Gaviria zijn tweede ritzege of kan Dylan Groenewegen ditmaal wel voor een Nederlandse overwinning zorgen?

Grand Prix van Groot-Brittannië

Op het circuit van Silverstone wordt zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden. Max Verstappen, vorige week in Oostenrijk nog de winnaar, begint vanaf de vijfde startplek. Mercedes-rijder Lewis Hamilton start vanaf poleposition, terwijl WK-leider Sebastian Vettel in zijn Ferrari als tweede begint. De race begint om 15.10 uur.

Ministers van Japan, Zuid-Korea en VS bijeen om te praten over denuclearisatie van Noord-Korea

Na zijn bezoek aan Noord-Korea reist de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zondag door naar Japan. Daar spreekt hij met de buurlanden van Noord-Korea, Japan en Zuid-Korea, over aanpak van de beoogde denuclearisatie zoals die besproken is tijdens de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un en de Amerikaanse president Trump. Pompeo zal dan tevens verslag doen van het gesprek dat hij zaterdag had in Noord-Korea. Pompeo zelf was enthousiast over het verloop van het gesprek, maar Noord-Korea sprak juist van moeizame besprekingen.

En verder:

- Komt het nieuwe Turkse parlement voor het eerst bijeen.

- Is Leiden in de ban van het gratis festival Werfpop.

TV-tip: Het leven van een topdirigent

18.35-19.20 uur op NPO2: In deze documentarieserie wordt topdirigent Jaap van Zweden gevolgd in zijn hectische bestaan. Van Zweden, die in het seizoen 2018-2019 chef-dirigent van het New York Philharmonic is, blijkt een drukker bestaan te hebben dan velen zullen denken. Hij vloog op sommige dagen letterlijk de wereld rond voor zijn carrière. Maar weet Van Zweden dat hectische schema ook te combineren met een privéleven?

Weer

Op zondag is er meer ruimte voor de zon dan op zaterdag. Het is zonnig, droog en de temperaturen lopen op tot tussen de 22 en 27 graden. Na het weekend dalen de temperaturen een beetje en neemt de kans op bewolking ook verder toe.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg