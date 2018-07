Start Tour de France | Stille tocht voor Orlando

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Groenewegen jaagt op zege in openingsrit Tour de France

In Frankrijk gaat de 105e editie van de Tour de France van start met een vlakke etappe van 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte. Dylan Groenewegen geldt als een van de favorieten voor de ritzege, waarmee hij ook het geel kan veroveren. Hij krijgt concurrentie van onder anderen Marcel Kittel, Fernando Gaviria, Mark Cavendish en André Greipel. Kan Groenewegen de eerste Nederlander sinds Erik Breukink worden die de gele trui draagt?

Schoolvakanties beginnen in regio zuid

In de regio zuid is vrijdag de zomervakantie begonnen en dat betekent dat de eerste vakantiegangers naar hun vakantiebestemmingen af zullen reizen. Juist in Noord-Brabant en Limburg zijn dit weekend veel wegwerkzaamheden gepland. Toch verwacht de ANWB dat de wegen niet veel drukker zullen zijn dan normaal tijdens een zomers weekend. Wel kan het op de wegen naar de kust drukker zijn door de combinatie van vakantiegangers en het mooie weer. In het buitenland is er voor de vakantiegangers bovendien ook kans op vertraging op de route.

Engeland-Zweden en Rusland-Kroatië in kwartfinales WK

Op het WK in Rusland staan de laatste twee kwartfinales op het programma. Engeland neemt het om 16.00 uur in Samara op tegen Zweden en kan voor het eerst sinds 1990 de halve finales van het WK bereiken. Vier uur later speelt gastland Rusland in Sochi tegen Kroatië.

Stille tocht Orlando in Den Haag

In Den Haag wordt een stille tocht gehouden om stil te staan bij het overlijden van de zeventienjarige Orlando Boldewijn eerder dit jaar. Boldewijn kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. De scholier had op de dag van zijn verdwijning een afspraak gemaakt via dating-app Grindr. Wat er precies met de jongen is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk.

En verder:

- Noord-Korea herdenkt de overleden voormalige leider Kim Il-sung.

- Heeft de paus een ontmoeting met kerkhoofden in het Midden-Oosten.

TV-tip: Tour du Jour

22.00-23.00 uur op RTL7: Tijdens deze eerste aflevering van Tour du Jour wordt natuurlijk de eerste etappe grondig geanalyseerd. Bart Nolles vervangt Wilfred Genee, die het programma eerder presenteerde. Filemon Wesselink en Michael Boogerd zijn wel weer van de partij.

Weer

Het is zaterdag wisselend bewolkt, met vooral in het binnenland kans op wolkenvelden. Tussendoor is er wel ruimte voor de zon en het blijft droog. De temperaturen lopen sterk uiteen van 19 graden in het noorden van het land tot 27 graden.

