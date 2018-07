Zaak overleden baby Schiedam | Kwartfinaleduels WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Rechtszaak moeder overleden baby Schiedam

Een twintigjarige vrouw staat terecht op verdenking van het ombrengen van haar pasgeboren zoontje. De vrouw wilde haar zwangerschap verhullen en verstopte het lichaampje in een vuilniszak op het balkon van de Schiedamse woning waar ze woonde. Het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden het kind is geboren en of daar nog anderen bij betrokken waren.

WK: Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië speelt tegen België

Op het WK in Rusland staan de eerste twee kwartfinaleduels op het programma, met onder meer de kraker tussen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië en België (20.00 uur in Kazan). De Belgen hopen met hun 'gouden generatie' voor het eerst sinds 1986 de laatste vier op een WK te bereiken. Brazilië jaagt in Rusland op de eerste wereldtitel sinds 2002. Eerder op de dag, om 16.00 uur, nemen Uruguay en Frankrijk het in Nizhny Novgorod tegen elkaar op in de eerste kwartfinale.

Zitting in zaak grootschalige drugshandel door Chileen

De rechtszaak tegen de in Chili geboren Richard R., alias Rico de Chileen, gaat van start met een inleidende zitting. De man wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalige drugshandel. Ook zou hij bijna 10 miljoen euro hebben witgewassen en wordt hij verdacht van wapenbezit. Eind maart werd hij door Chili uitgeleverd aan Nederland.

Zomerreces Tweede Kamer

De Tweede Kamer zal vrijdag met zomerreces gaan. Tot en met maandag 3 september zal niet vergaderd worden. Tijdens het reces hebben de Kamerleden onder meer tijd om dossiers te bekijken, komende vergaderperiodes voor te bereiden en op werkbezoek te gaan.

Uitspraak kort geding BON tegen universiteiten over 'verengelsing'

De rechtbank in Utrecht doet uitspraak in een kort geding van Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de Universiteit Twente, de Universiteit Maastricht en de Onderwijsinspectie. De organisatie vindt dat de 'verengelsing' van het onderwijs tegen de wet is. "De zorg voor de Nederlandse taal en cultuur is een kerntaak van het hoger onderwijs", aldus BON.

En verder:

-Is de derde inleidende zitting tegen Rahiied A., die ervan wordt verdacht zeker drie mensen te hebben vermoord door ze onnodig insuline toe te dienen.

-Verwacht de ANWB vrijdagmiddag drukte op de wegen richting het zuiden, vanwege de start van de zomervakantie voor een deel van het land.

-Bezoekt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Noord-Korea om de denuclearisatie van het land te bespreken.

TV-tip: Goede Tijden, Slechte tijden

20.00-20.30 uur op RTL 4: Het was een half jaar afzien voor menig GTST-kijker: nooit eerder duurde een verhaallijn zo lang. De afgelopen weken wisten wij weliswaar dat Loes Jan Maes had vermoord, maar het gros van de Meerdijkers liep nog als een kip zonder kop rondjes door het bordkartonnen dorp. Tot vandaag.

Weer

Vrijdagochtend komen eerst wolkenvelden voor, vooral in het noorden en midden van het land. In de middag komt de zon er geleidelijk weer bij. Het wordt opnieuw warm tot zomers, met maxima van 20 tot 27 graden. De wind is matig en waait uit het westen tot noordwesten. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af, bij ongeveer 25 graden.

