Zaak dode baby Hengelo | Laatste duels achtste finale WK

Moeder en vriend voor de rechter op verdenking van doden baby Hengelo

Een 22-jarige vrouw en haar 31-jarige vriend uit Hengelo staan voor de rechter, omdat ze ervan worden verdacht de baby van de vrouw opzettelijk van het leven te hebben beroofd. Dit zou het tweetal hebben gedaan door Xaja van net één jaar oud te slaan, te stompen en met het hoofd tegen iets zwaars aan te stoten. Ook wordt het stel verweten het kind medische zorg te hebben onthouden. Het meisje overleed op 12 oktober 2017. Uit onderzoek bleek ze ook amfetamine in haar bloed te hebben.

Zaak Holleeder verder met dossier Enclave

De rechtszaak tegen Willem Holleeder gaat, na een eerdere schorsing op maandag, verder met de inhoudelijke behandeling van het dossier Enclave: de moord op Willem Endstra op 17 mei 2004. De zakenman is bekend geworden als de 'bankier van de onderwereld', omdat hij geld van criminelen aannam en dat in vastgoed investeerde. Holleeder zou opdracht hebben gegeven om Endstra te doden, omdat de zakenman met de politie sprak.

Laatste duels in achtste finale WK

Op het WK in Rusland staan met Zweden-Zwitserland (16.00 uur) en Colombia-Engeland (20.00 uur) de laatste twee duels in de achtste finales op het programma. De Engelsen hopen voor het eerst in twaalf jaar de laatste acht op het WK te halen en daarmee een nieuwe stap te zetten naar de eerste wereldtitel sinds 1966. Frankrijk, Uruguay, Rusland, Kroatië, Brazilië en België zijn al zeker van de kwartfinales.

Eerste Kamer spreekt over afschaffing referendum

De Eerste Kamer debatteert dinsdag over de afschaffing van het raadgevend referendum. Het kabinet loodste de afschaffing al door de Tweede Kamer, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Nu buigt de eerste Kamer zich over het omstreden besluit om het referendum af te schaffen. De Eerste Kamer debatteert de hele dag, maar stemt pas later over de intrekkingswet.

En verder:

- Wordt in Irak begonnen met een handmatige hertelling van de stemmen van de verkiezingen in mei.

- Debatteert de Tweede Kamer over de ongeldig verklaarde eindexamens van het VMBO Maastricht.

- Wordt er op een bijeenkomst van de Afrikaanse Unie gesproken over de thema's corruptie en migratie.

Tv-tip: Reünie: 21

21.15-22.00 uur op NPO3: In deze aflevering van Reunie: 21, het programma dat gebaseerd is op de versie waarin meestal met dertigers, veertigers of zelfs vijftigers teruggekeken wordt op de middelbareschoolperiode, spreekt presentator Jan Kooijman met twintigers die hun puberteit doorbrachten in Assendelft. De klasgenoten die elkaar vaak enige tijd niet gezien hebben, zijn benieuwd naar elkaars verhalen. En in dit geval gaat dat van een drugsverslaving tot een internationale danscarrière. En dat allemaal al op 21-jarige leeftijd.

Weer

Het is dinsdag opnieuw zonnig en droog met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Plaatselijk kan het ook 30 graden worden. Er staat een matige wind uit het noordoosten. Hoewel er later in de week meer kans is op enkele wolkenvelden, blijft het ook dan zonnig en warm.

