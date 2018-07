Advies Mijnraad over gas Groningen | Zaak misbruik huisarts Leiden

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Mijnraad adviseert over versteviging woningen Groningen

De Mijnraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor de winning van delfstoffen, komt maandag met hun rapport over de gaswinning in Groningen. De raad gaat in het advies in op de gevolgen van het stoppen met de gaswinning en de gevolgen voor de versteviging van de woningen in de provincie Groningen. Het rapport zal worden aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Vorige week stelde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat minder woningen verstevigd hoeven te worden, maar dat er voor zo'n vijfduizend risicovolle woningen, juist wel snel begonnen moet worden met verstevigingsoperaties.

WK

De achtste finales van het WK voetbal in Rusland gaan maandag verder met Brazilië-Mexico (aftrap om 16.00 uur) en België-Japan (aftrap om 20.00 uur). De winnaars van beide wedstrijden nemen het in de kwartfinales tegen elkaar op. Dit weekend wisten Frankrijk (tegen Argentinië), Uruguay (tegen Portugal), Rusland (tegen Spanje) en Kroatië (tegen Denemarken) zich al onder de laatste acht te scharen.

Zitting in zaak misbruik door Leidse huisarts

De rechtszaak die draait om de Leidse huisarts (37) die verdacht wordt van misbruik van zijn eigen dochtertje, ontucht met drie jonge meisjes, bezit en vervaardigen van kinderporno en het stiekem filmen van patiënten, gaat verder. Ook wordt de huisarts ervan verdacht patiënten heimelijk te hebben gefilmd. Op de laatste zitting in februari werd besloten dat Maarten B. verplicht moest worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. B. ontkent het misbruik niet, maar zegt dat hij zich het niet kan herinneren.

Wimbledon

Kiki Bertens en Arantxa Rus komen maandag gelijk al op de openingsdag van Wimbledon in actie. De Nederlanders spelen in de eerste ronde van het derde Grand Slam-toernooi van het jaar tegen respectievelijk de Tsjechische Barbora Štefková en de Amerikaanse en zevenvoudig winnaar Serena Williams. De verwachting is dat beide partijen, mits het droog blijft in Londen, aan het einde van de middag worden gespeeld.

Regiezitting in zaak lek agent Den Haag

Maandag is er een regiezitting in de zaak tegen een 62-jarige agent van de eenheid Den Haag die in ruil voor geld informatie zou hebben gelekt uit vertrouwelijke politiesystemen. Zo zou hij gegevens over een veertigtal personen aan een of meer derden hebben verkocht. Dit speelde in een periode van januari 2015 tot en met oktober 2017. Een verdachte die de informatie zou hebben gekocht staat ook terecht.

En verder:

- Publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar rapport over economische ontwikkeling van Nederland.

- Komt de Terras Top 100 uit.

- Vertrekt premier Rutte naar de Verenigde Staten voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

Tv-tip: Wasted! The story of food waste

23.10-0.40 uur op Canvas: Regisseur Ezra Edelman deed meer dan zeventig interviews voor deze vijfdelige documentaire. Natuurlijk is er veel aandacht voor de moord en het mediacircus rondom de rechtszaak tegen O.J. Simpson, maar deze eerste aflevering blikt terug op het begin van zijn footballcarrière.

Weer

In de avond en nacht van zondag op maandag blijft het nog lange tijd warm. De temperaturen dalen in de nacht vervolgens naar rond de 16 graden. Maandag is opnieuw zonovergoten. Het wordt dan wederom warm en het blijft overal droog. Hoewel er maandag minder wind is dan zondag, kan het in de kustgebieden toch stevig waaien. Het wordt 22 tot 29 graden.

