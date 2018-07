Herdenking afschaffing slavernij | GP Oostenrijk

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

WK: Spanje treft Moskou

Nadat Frankrijk en Uruguay zich zaterdag plaatsten voor de kwartfinales van het WK, voegen zich zondag opnieuw twee ploegen bij de laatste acht. Spanje treft om 16.00 uur in Moskou gastland Rusland. Vier uur later staan Denemarken en het verrassend sterk presterende Kroatië tegenover elkaar in Novogorod. De winnaars treffen elkaar in de kwartfinales.

Herdenking afschaffing slavernij

Op 1 juli vieren en herdenken Nederland en Suriname voor de 155e keer de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863. Om hierbij stil te staan, is er zondag in Amsterdam een optocht en een herdenkingsbijeenkomst bij het Slavernijmonument. Bij de ceremonie zijn vertegenwoordigers van het kabinet aanwezig, maar bijvoorbeeld ook de ambassadeur van Suriname en de Amsterdamse burgemeester. Recentelijk werden nog de slavenregisters uit Suriname openbaar gemaakt. Daarmee kunnen mensen die van slaven afstammen, zoeken naar informatie over hun voorouders.

Nieuwe regels die wat gaan betekenen voor de portemonnee

Zoals elk jaar gaan er per 1 juli verschillende nieuwe wetten en regels in, of gaan oude op de schop. Daardoor kunnen er zaken veranderen op het gebied van je persoonlijke financiën. Hoe zit het bijvoorbeeld met de kinderbijslag, je huur en de tarieven voor internet en televisie? NU.nl heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

GP van Oostenrijk

Max Verstappen hoopt zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk voor de derde keer in vier races op het podium te eindigen. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing start de race die om 15.10 uur begint vanaf de vierde plaats, achter Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. Verstappen bewaart geen goede herinneringen aan de Red Bull Ring, want vorig jaar viel hij al vroeg uit na een incident in de eerste bocht. Bottas ging toen met de zege aan de haal.

En verder:

- Verbiedt Palma de Mallorca de verhuur van woningen via Airbnb.

- Vindt in het Drentse Assen de TT plaats.

- Is het tien jaar geleden dat het rookverbod ingevoerd werd.

Tv-tip: Wasted! The story of food waste

17.35-19.30 uur op 24Kitchen: Anthony Bourdain leefde er flink op los. Hij rookte, dronk en at allerlei rare dingen. Maar bovenal was Bourdain bekend vanwege zijn liefde voor eten. In deze documentaire vroeg hij aandacht voor de extreme voedselverspilling.

Weer

In de nacht van zaterdag op zondag dalen de temperaturen naar rond de 12 graden, maar zondag overdag wordt het al snel weer warm. Er staat minder wind dan zaterdag en de temperaturen lopen op tot tussen de 24 graden aan de kust en maximaal 30 graden in het diepe zuiden van het land. Het is dan vrijwel overal zonnig. Ook de rest van de week blijft het zomers weer.

