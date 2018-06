Staking streekvervoer | Duitsland en Brazilië in actie

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Staking streekvervoer van start

Wie woensdag van het streekvervoer gebruik wil maken, kan beter naar een andere oplossing zoeken. Deze week wordt al voor de derde keer dit jaar landelijk gestaakt in het streekvervoer. Eerder deze week liepen de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over een nieuwe cao opnieuw vast. Vakbonden CNV en FNV gaven vervolgens het sein tot een landelijke staking van 72 uur, van woensdag tot en met vrijdag.

Brazilië en Duitsland knokken voor langere WK-deelname

Op de veertiende dag van het WK in Rusland valt de beslissing in groep E en F. Koploper in groep E Brazilië neemt het op tegen nummer drie Servië, dat slechts een punt minder heeft (vier om drie) en dus ook nog de achtste finales kan bereiken. Zwitserland, met vier punten de nummer twee in de poule, treft het al uitgeschakelde Costa Rica. In groep F heeft Duitsland een zege op Zuid-Korea nodig om de volgende ronde te bereiken. De regerend wereldkampioen staat tweede met drie punten en dat zijn er evenveel als nummer drie Zweden. De Scandinaviërs nemen het op tegen Mexico, dat met zes punten bovenaan staat en nog een punt nodig heeft om zich definitief voor de volgende ronde te plaatsen.

SodM presenteert analyse veiligheidsrisico's afbouw gaswinning

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) presenteert om 10.00 uur de analyse van de veiligheidsrisico's als gevolg van de afbouw van de gaswinning in Groningen. Deze analyse dient als input voor het advies van de Mijnraad over de aanpak van de versterkingsopgave in Groningen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat op 2 juli. De publicatie wordt toegelicht door I inspecteur-generaal der mijnen, Theodor Kockelkoren.

Zaak tegen drugsbaron voor moord op schoonzoon

Woensdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Kobus L., die in het verleden een celstraf van vijftien jaar uitzat voor de handel in cocaïne met hulp van onder anderen de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. L. wordt ervan verdacht zijn schoonzoon te hebben omgebracht. Het lichaam van de 45-jarige John Wassink werd in 2014 verpakt in plastic gevonden in het Markkanaal bij Breda. Het is onduidelijk of L. aanwezig zal zijn, omdat hij ernstig ziek is. Hij heeft zware longkanker en last van aderverkalking.

En verder:

- Gaat de Amerikaanse minister van Defensie Mattis op bezoek in Zuid-Korea en Japan.

- Is de eerste zitting van de rechtszaak tussen maaltijdbezorger Sytze Ferwerda en Deliveroo. Ferwerda klaagt Deliveroo aan, omdat hij wordt gedwongen als 'zelfstandige' zijn werk te doen.

Tv-tip: 2Doc: A Year of Hope

22.55-23.55 uur op NPO 2: Het leven van een straatkind gaat niet over rozen, maar over roven. Kleren van waslijnen, voedsel van markten. Je kan het ze niet kwalijk nemen. In deze documentaire worden de jongens Tracy en Joshua een jaar lang gevolgd tijdens hun verblijf bij de Stichting Stairway. Daar leren ze weer een beetje kind te zijn.

Weer

In de ochtend zijn er eerst wolkenvelden, maar de zon krijgt gaandeweg steeds meer ruimte. Met in de middag 24 tot 27 graden is het op veel plaatsen zomerse warm. De wind komt uit het noordoosten en is overdag meest matig. Donderdag schijnt de zon uitbundig en wordt het in het hele land zomers warm.

