Slavenregisters Suriname openbaar | zaak Holleeder verder

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Openbaarmaking slavenregisters Suriname

De informatie uit de slavenregisters van Suriname wordt openbaar gemaakt. In de slavenregisters staan naar schatting zo'n 80.000 mensen geregistreerd die in Suriname in slavernij leefden tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. Slaveneigenaren moesten de mensen registreren die in hun bezit waren. Daarbij werden gegevens, zoals geboortedatum, de naam van de moeder en de datum van vrijlating of verkoop geregistreerd.

Australië en Argentinië vechten voor laatste kans op WK

Op het WK in Rusland staat de beslissende groepswedstrijd voor Bert van Marwijk en Australië op het programma. De ‘Socceroos’ spelen tegen Peru en kunnen zich nog plaatsen voor de achtste finales als Denemarken verliest van Frankrijk. Beide duels beginnen om 16.00 uur. In groep D hoopt Argentinië uitschakeling te voorkomen. De Zuid-Amerikanen moeten daarvoor winnen van Nigeria en hopen dat het al geplaatste Kroatië zijn sportieve plicht doet tegen IJsland. Die duels gaan om 20.00 uur van start.

Merkel spreekt met Spaanse premier en voorzitter Europese Raad

De Duitse bondskanselier Merkel spreekt dinsdag met de Spaanse premier en de voorzitter van de Europese Raad in een poging de Europese migrantencrisis en de daarmee samenhangende dreigende politieke problemen in Duitsland te beteugelen. Haar Duitse coalitiepartner CSU dringt namelijk aan op een strenger migratiebeleid in eigen land, maar daarvoor heeft Duitsland de rest van Europa nodig. Zondag kwamen verschillende landen al bijeen in Brussel om tot een Europese aanpak te komen, maar concrete afspraken zijn nog niet gemaakt. Wel werd zondag duidelijk dat zowel Spanje als Duitsland voorstander is van een Europese oplossing.

Voortzetting zaak Holleeder

De rechtszaak tegen Willem Holleeder gaat weer verder. Het draait dindsag om de reactie van het Openbaar Ministerie (OM) op het verzoek om de voorlopige hechtenis van Holleeder op te heffen inzake de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak. Volgens de verdediging zijn er onvoldoende bezwaren om Holleeder voor deze verdenkingen vast te houden, al zal dat niet betekenen dat hij vrijkomt. Het OM zal dinsdag moeten aantonen dat er nog genoeg bezwaren zijn om de hechtenis in deze zaak op te heffen.

Uitspraak voorlopige hechtenis leiders No Surrender

De rechtbank in Groningen beslist of het voorarrest van drie van de leiders van No Surrender wordt verlengd of dat zij hun rechtszaak in vrijheid mogen afwachten. Het OM ziet oprichter Klaas Otto (50) en voormannen Henk Kuipers (53) en Rico R. (41) en Theo ten V. (54) als de beleidsmakers van No Surrender en dus als leiders van een criminele organisatie. Otto is al op vrije voeten. Op een regiezitting die vrijdag diende, lieten de advocaten van de mannen weten honderden getuigen te willen oproepen.

En verder:

- Geeft Santana een optreden in Ziggo Dome en staat Limp Bizkit in AFAS Live.

- Stemt de Eerste Kamer over het boerkaverbod.

- Horen twee minderjarigen de strafeis voor het doodsteken van de vijftienjarige Shaqil op 12 december 2017 in Almere.

Tv-tip: Leven op death row

22.55-23.55 uur op NPO2: In deze aflevering van de documentairereeks Leven op death row wordt de ter dood veroordeelde Stacey Johnson gevolgd. Johnson is naast de man van Judy ook de stiefvader van Tasha. De twee vrouwen proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat hij geëxecuteerd wordt. De Amerikaanse staat waar Johnson ter dood veroordeeld is, heeft echter haast met de executie, omdat het dodelijke serum nog maar tien dagen houdbaar is.

Weer

Het kan dinsdagochtend lokaal eerst nog bewolkt zijn, maar later op dag komt de zon overal door. Het blijft droog en de temperaturen lopen op tot tussen de 20 en 22 graden. Verder landinwaarts kan het zelfs 25 graden worden. In de dagen daarna blijft het zonnig en lopen de temperaturen verder op.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg