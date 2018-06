Rapport fipronil-affaire | Hoger beroep moord Endstra

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Presentatie rapport fipronil-affaire

Het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronil-affaire wordt gepresenteerd. Door de aanwezigheid van de giftige stof in Nederlandse eieren werden vorig jaar tientallen pluimveebedrijven gesloten, met tientallen miljoenen euro schade tot gevolg. Eerder dit jaar kwam de pluimveesector al met een verbeterplan. Alle schakels binnen de eierketen moeten volgens een werkgroep de eieren en andere producten voortaan controleren op zogenoemde kritische stoffen Toch werd recentelijk in Duitsland weer fipronil aangetroffen in uit Nederland afkomstige eieren.

Hoger beroep moord Willem Endstra begint

Voor het gerechtshof in Amsterdam begint het hoger beroep in de zaak die draait om de moord op Willem Endstra op 17 mei 2004. De man die als de schutter wordt gezien is in 2012 overleden en de drie mannen die worden vervolgd zouden hebben geholpen bij de voorbereiding van de moord. De drie werden in januari 2016 vrijgesproken door de rechtbank bij gebrek aan bewijs. Ondertussen wordt Willem Holleeder in een apart proces vervolgd voor het opdrachtgeven van de moord.

Spanje, Portugal en Rusland in actie op WK

Bij het WK staat de laatste speelronde in twee poules op het programma. In groep B treft Spanje om 20.00 uur Marokko, terwijl Portugal tegelijkertijd tegen Iran speelt. Spanje en Portugal hebben beide vier punten, één meer dan Iran. In groep A strijden Rusland en Uruguay, die beide al geplaatst zijn voor de achtste finales, vanaf 16.00 uur in een onderlinge confrontatie om de koppositie. Op hetzelfde moment begint het duel om des keizers baard tussen Saoedi-Arabië en Egypte.

Britse prins William brengt uniek bezoek aan Israël en Palestina

De Britse prins William reist maandag vanuit Jordanië naar de Israëlische stad Tel Aviv. Daar begint hij zijn bezoek aan het land. Het bezoek wordt gezien als een historische gebeurtenis, omdat de sinds 1952 regerende koningin Elizabeth nog nooit een bezoek heeft gebracht aan Israël. Na het bezoek aan Israël reist de Brits prins naar de Palestijnse gebieden. William spreekt tijdens de bezoeken zowel met de Israëlische premier Netanyahu als met de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas.

Kort geding tegen uizetting groep 'We Are Here'

Het kort geding van actiegroep 'We Are Here' dient voor de rechtbank in Amsterdam. De groep heeft het kort geding aangespannen om te voorkomen dat ze uit het gekraakte pand in Amstelveen worden gezet waar ze momenteel . De rechtszaak volgt nadat burgemeester Bas Eenhoorn samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) had besloten dat de ongedocumenteerde vluchtelingen uiterlijk maandag om 12.00 uur weg moeten zijn. Eerder moest de groep al uit Amsterdam vertrekken.

En verder:

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over het aantal alleenwonenden.

- Wordt een nieuw uitleveringsverzoek van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Guus Kouwenhoven behandelt voor de rechtbank in Zuid-Afrika. Eerdere behandelingen werden steeds uitgesteld om verschillende redenen.

- Geeft de VN een persconferentie over het onderzoek naar het recente geweld in het Syrische Oost-Ghouta.

- Spreekt de Duitse bondskanselier Merkel met de Italiaanse premier Conte, vermoedelijk opnieuw over de Europese migratieproblematiek. Zondag kwamen verschillende Europese leiders ook al bijeen om over het vluchtelingenbeleid te overleggen.

Tv-tip: Plastic Paradise

21.00-22.00 uur op National Geographic: Veel plastic geproduceerd plastic zwerft nog ergens rond op onze planeet. Maar wat als dat plastic niet vergaat? Journaliste Angela Sun ziet met eigen ogen de gevolgen van onze plasticconsumptie en ontdekt dat het probleem verraderlijker is dan velen denken.

Weer

In aanloop naar nog warmere dagen later deze week, wordt het maandag overdag al wat warmer met maxima tussen de 19 en 22 graden. Ook al blijft bewolking mogelijk, toch is er ook vaak ruimte voor de zon. Er staat een matige wind uit het noordwesten en het blijft vrijwel overal droog.

