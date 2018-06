Turken naar de stembus | Grand Prix van Frankrijk

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije

Inwoners van Turkije mogen zondag hun nieuwe parlement en president kiezen. Na eerdere stemrondes in het buitenland, waaronder in Nederland, is het nu de beurt aan de Turken die in Turkije zelf wonen. De verkiezingen stonden aanvankelijk voor 3 november 2019 op de agenda, maar volgens president Recep Tayyip Erdogan kan de overgang naar een presidentieel systeem door de "ontwikkelingen in Syrië en elders" niet langer wachten. Het zijn belangrijke verkiezingen voor Turkije, vanwege de aanpassingen in de regeringsvorm.

Europese minitop over migratie

Verschillende Europese leiders komen in Brussel bijeen om te praten over migratie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Hij wilde voorafgaand aan de echte EU-top van volgende week samenkomen met een aantal regeringsleiders om op zoek te gaan naar Europese oplossingen naar aanleiding van de situaties in verschillende Europese landen, die aangegeven hebben hun migratiebeleid te willen bijstellen. Verschillende grote landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland zijn aanwezig bij de minitop, maar de cruciale groep Visegrád-landen uit het midden van Europa, zijn juist niet aanwezig.

Verstappen start als vierde bij Grand Prix van Frankrijk

In de Formule 1 staat om 16.10 uur de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Max Verstappen vertrekt vanaf de vierde plek op het Circuit Paul Ricard. Bij de vorige race in Canada eindigde de Nederlander nog als derde. De vraag is of Verstappen zijn Red Bull ook in Frankrijk naar een podiumplaats kan rijden.

Engeland in actie tegen Panama op WK

Bij het WK speelt Engeland om 14.00 uur zijn tweede groepswedstrijd tegen Panama. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kan zich bij een overwinning samen met België plaatsen voor een plek in de achtste finales. Ook staat de tweede speelronde in groep H op het programma. Japan neemt het om 17.00 uur op tegen Senegal en Colombia treft drie uur later Polen.

En verder:

- Staan onder andere BLØF, De Jeugd van Tegenwoordig en Danny Vera op het podium tijdens Parkpop.

- Komt de Britse prins William aan in Jordanië, waarvandaan hij volgende week doorreist voor een uniek bezoek aan Israël en Palestina.

- Vertrekt het schip Zr. Ms. Friesland naar het Caribisch gebied om een ander schip af te lossen. Het schip is belast met taken voor de kustwacht.

Tv-tip: When the war comes

22.00-23.20 uur op Canvas: In deze documentaire zien we hoe Slowaakse paramilitairen onder toeziend oog van de regering honderden tieners rekruteren. Het doel: een totalitair regime. Zelden zag je dergelijke praktijken zo direct in beeld.

Weer

Hoewel het zondag iets warmer wordt dan zaterdag, verandert er verder weinig aan het weerbeeld. Het is op de meeste plaatsen opnieuw veelal bewolkt met kans op een enkele bui. De maximale temperaturen liggen zondag nog tussen de 16 en 20 graden. Vanaf maandag lopen de temperaturen verder op tot zomerse waarden. Ook wordt het dan zonniger.

