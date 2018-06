Landelijk protest luchtvaart | Tweede WK-duel België

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

WK

België speelt zaterdag in groep G het tweede duel op het WK. De 'Rode Duivels' hopen hun goede start tegen Panama (3-0) een passend vervolg te geven tegen Tunesië. De wedstrijd staat om 14.00 uur op het programma. Duitsland hoopt om 17.00 uur in groep F tegen Zweden juist revanche te nemen voor het verlies tegen Mexico (1-0). Een nieuwe nederlaag voor de ploeg van Joachim Löw kan weleens fataal zijn. Mexico treft in dezelfde groep Zuid-Korea, dat net als Duitsland het eerste duel verloor.

Landelijk protest luchtvaart

In Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Maastricht, Eelde en Eindhoven komen actievoerders zaterdagmiddag samen om te protesteren tegen de groei van de luchtvaart. Vooral de groei van Schiphol is de tegenstanders een doorn in het oog. Actievoerders wordt opgeroepen om in rode kleding te komen of rode voorwerpen mee te nemen, zodat er van bovenaf een foto gemaakt kan worden die een rood sein uitbeeldt.

Spaanse premier brengt een bezoek aan Franse president Macron

De nieuwe Spaanse premier Sánchez brengt zaterdag zijn eerste buitenlandse bezoek aan de Franse president Emmanuel Macron. De leiders van de buurlanden bespreken onder andere de migrantencrisis in Europa, voorafgaand aan de Europese minitop die aankomende zondag gehouden zal worden. Ook daar zal migratie een belangrijk thema zijn. Spanje verwelkomde een schip met op de Middellandse Zee opgevangen migranten, nadat Italië en Malta het schip geen toestemming verleenden om daar aan te leggen. Net als Spanje staat Frankrijk voor een ruimhartig migrantenbeleid. Naast migratie zal er door de twee leiders gesproken worden over de ontwikkelingen in de eurozone.

En verder:

- Is koning Willem-Alexander bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Universiteit van Wageningen (WUR).

- Mogen leden van motorclubs toch meerijden in een motorrit voor het goede doel, mits uitingen van motorclub Satudarah, Saudarah en Supportcrew 999 niet zichtbaar zijn. De motorclubs werden eerder deze week verboden.

- Komt het CBS met cijfers over het aantal vakbondsleden tussen 2012-2017.

Tv-tip: Beck

20.25-22.00 uur op NPO2: In Beck zoekt inspecteur moordzaken Steinar Hovland naar een jonge, vermiste vrouw. De gepensioneerde Martin Beck wordt ingevlogen als het om een terrorist blijkt te gaan.

Weer

Er verandert zaterdag opnieuw weinig in het weerbeeld. Het blijft overdag overwegend bewolkt, met voornamelijk in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Het wordt wel iets warmer dan vrijdag. De maximale temperaturen liggen tussen de 16 en 19 graden.

