Zitting zaak ontvoerde baby | Brazilië-Costa Rica op WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Brazilië tegen Costa Rica op WK

Op de negende dag van het WK voetbal wil Brazilië zich om 14.00 uur in het duel met Costa Rica revancheren voor het 1-1-gelijkspel tegen Zwitserland. De Zwitsers nemen het op hun beurt vanaf 20.00 uur op tegen Servië, dat aan kop gaat in groep E door een 0-1-zege op Costa Rica. Om 17.00 uur is in groep D de aftrap van Nigeria-IJsland. Dat duel is ook cruciaal voor Argentinië, dat moet vrezen voor uitschakeling na de pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Kroatië van donderdag.

Ouders ontvoerde baby Hannah voor de rechter

De ouders die hun baby Hannah in februari van dit jaar ontvoerden en met het kind naar Duitsland vertrokken, staan vrijdag voor het eerst voor de rechter. Hannah werd uit huis geplaatst vanwege vermoedens van mishandeling. Toen de pleegmoeder van het meisje booschappen wilde gaan doen in het Brabantse Eersel wisten de man en vrouw het kind te ontvoeren. Ze worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. De man wordt bovendien verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.

Regiezitting in zaak top No Surrender

Vrijdag is er een regiezitting in de zaak tegen de vier kopstukken van No Surrender. Het gaat om oprichter Klaas Otto, captain Henk Kuipers, Rico R. (voorman in Zeeland) en Theo ten V., de rechterhand van Kuipers. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hen onder meer van het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing, zware mishandeling en bedreiging. Het is onduidelijk of de verdachten naar de zitting komen.

Diplomaat Vaticaan staat terecht om bezit kinderporno

Een diplomaat van het Vaticaan die in april van dit jaar gearresteerd werd, moet voor de rechtbank verschijnen. De priester wordt verdacht van bezit van kinderporno. Volgens berichten van het Vaticaan gaat het om een grote hoeveelheid bestanden. De man werd vorig jaar voor zijn arrestatie al teruggeroepen uit de Verenigde Staten, waar hij ambassadeur was. De Verenigde Staten hadden destijds gevraagd de diplomatieke onschendbaarheid van de man op te heffen om de weg vrij te maken voor mogelijke vervolging, maar het Vaticaan ging hier niet mee akkoord. Als de man schuldig wordt bevonden, kan hij één tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

En verder:

- Zijn de vrije trainingen voor de Grand Prix van Frankrijk.

- Spreken Noord- en Zuid-Korea over de hereniging van families die gescheiden van elkaar leven sinds het uitbreken van de oorlog tussen beide landen in de jaren vijftig.

- Komt het CBS met cijfers over de economische groei.

Tv-tip: Blue Jasmine

22.05-23.45 uur op NPO3: In de film Blue Jasmine krijgt hoofdpersoon Jasmine te maken met de gevolgen van de foute zaken van haar man. Ze verlaat huis en haard in de hoop een nieuw leven op te kunnen bouwen bij haar zus, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Cate Blanchett laat in de film knap acteerwerk zien in het schemergebied tussen comedy en drama.

Weer

Het weerbeeld verandert weinig op vrijdag. Het kan eerst bewolkt zijn, met voor in het noorden en oosten kans op regen. Ook staat er opnieuw een stevige wind uit het noordwesten. De maxima liggen vrijdag tussen de 15 en 18 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg