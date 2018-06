Eurogroep praat over Griekenland | Frankrijk-Peru op WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Frankrijk en Argentinië in actie op WK

Met Frankrijk en Argentinië komen op het WK voetbal in Rusland twee van de favorieten voor de wereldtitel in actie. Frankrijk neemt het na de benauwde zege op Australië om 17.00 uur op tegen Peru. Lionel Messi hoopt drie uur later met Argentinië de teleurstelling van het gelijkspel tegen IJsland weg te spoelen door Kroatië te verslaan. De achtste WK-dag begint om 14.00 uur met de wedstrijd van het Australië van bondscoach Bert van Marwijk tegen Denemarken.

Eurogroep vergadert over definitief einde financiële steun Griekenland

Griekenland krijgt naar verwachting tijdens de vergadering van de Eurogroep in Luxemburg het groene licht om na acht jaar Europese miljardensteun op eigen kracht verder te gaan. Op 20 augustus loopt het Griekse steunprogramma officieel en definitief af. Daarna moet Griekenland weer gewoon gaan lenen op de financiële markten. Om investeerders gerust te stellen, denken de huidige geldschieters aan het optuigen van een "substantiële cashbuffer" voor Athene. Ook blijft er toezicht op Griekenland.

Strafeis in zaak doden 10-jarige Diego

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de strafeis bekendmaken tegen de vader van de 10-jarige Diego. Het OM verdenkt de man uit Dordrecht ervan vorig jaar maart zijn zoon te hebben gewurgd. De man zelf ontkent betrokkenheid en houdt vol dat hij 's avonds op de bank in slaap is gevallen, 's ochtends vroeg wakker is geschrokken en zijn overleden zoon heeft gevonden.

Uitspraak in zaak ontucht met minderjarige door ex-directeur basisschool

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen de de 33-jarige Khalid T. die wordt verdacht van ontucht in 2017 met een destijds dertienjarig meisje. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien maanden cel geëist tegen T., die de ex-directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn is. Ook was hij voor de PvdA actief in de gemeenteraad van Gouda. De man zou haar via een seksadvertentie hebben leren kennen en vorig jaar augustus met haar hebben afgesproken. T. dacht dat het meisje meerderjarig was.

En verder:

- Gaat de zomer officieel van start.

- Is de uitreiking van de Zilveren Nipkowschijf.

- Komt de film Ocean's 8 uit.

Tv-tip: Keuringsdienst van Waarde: Terug naar de basis

21.30-22.00 uur op NPO3: Bijna nergens op de wereld wordt dagelijks zoveel koffie gedronken als in Nederland. Koffie is echter een van de duurste ruwe grondstoffen ter wereld. Omdat de koffie zo gewild is, wordt geprobeerd de prijs zo laag mogelijk te houden. Maar wat betekent dit voor de producerende landen?

Weer

De donderdag begint bewolkt en met kans op een bui. Later op de dag komt er meer ruimte voor de zon en neemt ook de kans op buien af, met uitzondering van het noorden van het land. Bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten wordt het wel een stuk koeler dan eerder deze week. De maxima liggen tussen de 15 en 18 graden.

