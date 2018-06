Spanje en Portugal in actie | maatregelen tegen heffing VS

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Spanje en Portugal in actie op WK

Op de zevende dag van het WK staat de tweede speelronde in groep B op het programma. Marokko neemt het om 14.00 uur op tegen Portugal en moet voorkomen dat het na twee duels al kansloos is voor een plek in de knock-outfase. In dezelfde poule speelt Spanje om 20.00 uur tegen Iran. Tussendoor staat Uruguay in groep A om 17.00 uur tegenover Saoedi-Arabië.

Mogelijke tegenmaatregelen EU tegen importheffingen

De Europese Unie komt mogelijk met tegenmaatregelen op het besluit van de Verenigde Staten om alsnog heffingen op Europees staal en aluminium in te voeren. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. De Europese Commissie moet de maatregelen nog officieel aannemen. Dat zou moeten gebeuren op de vergadering van vandaag. Dan kunnen de heffingen op onder meer sinaasappelsap, bourbon whisky, spijkerbroeken en motorfietsen eind juni of begin juli van kracht worden.

Laatste zitting bevrijdingspoging Benaouf A.

Woensdag is de derde en vermoedelijk laatste inleidende zitting tegen de negen verdachten van een verijdelde bevrijdingspoging van crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond met een helikopter. De politie was op de hoogte van de plannen en wist de helikopterkaping te voorkomen. De verdachten sloegen op de vlucht en één daarvan werd door de politie doodgeschoten. Eén man is nog steeds voortvluchtig. De anderen ontkennen op de hoogte te zijn geweest van de bevrijdingspoging en zeggen maar een kleine rol te hebben gespeeld.

Uitspraak zaak man die inreed op terras in Utrecht

Woensdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak tegen een 27-jarige man die in oktober vorig jaar inreed op een terras in Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) eist geen celstraf maar wel een lange voorwaardelijke straf met een groot aantal voorwaarden dat moet voorkomen dat de verdachte in herhaling valt. De man, een getraumatiseerde vluchteling uit Iran, kan daardoor zijn behandeling voortzetten. Bij het incident vielen geen gewonden, omdat iedereen op de stoep tijdig opzij kon springen.

En verder:

- Is het de Internationale dag van de vluchteling.

Tv-tip: 2Doc: SAFAri

22.55-0.30 uur op NPO 2: Kroketten eten in een all-inclusive in Benidorm klinkt ineens als een onschuldige topvakantie, vergeleken bij wat de toeristen in deze schokkende docu doen. Oostenrijkse en Duitse jagers betalen grof geld om in Afrika bedreigde diersoorten af te schieten om er vervolgens mee op de foto te gaan. Een ambivalente film over de menselijke natuur.

Weer

Woensdag begint de dag op veel plaatsen met wolken, maar geleidelijk breekt de zon door. In de middag is het zomers warm met 23 graden aan zee en lokaal 28 graden in het binnenland. Vanaf donderdag waait de wind uit het noordwesten. Het wordt dan hooguit 14 tot 18 graden en er vallen enkele buien.

