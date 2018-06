Strafzaak Savannah | België op WK

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Mogelijk verbod voor motorclub Satudarah

Maandag doet de rechtbank in Den Haag uitspraak of er een civiel verbod voor motorclub Satudarah moet komen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het verbod noodzakelijk, omdat de club een gevaar voor de openbare orde vormt. De club zou geweld propaganderen en zelfs belonen. Daarnaast zouden ruzies met andere motorbendes in de publieke ruimte worden uitgevochten. Volgens de advocaat van Satudarah zijn er inderdaad leden van de club betrokken bij strafrechtelijke onderzoeken, maar heeft dat met de club zelf niets te maken.

België en Engeland voor het eerst in actie op WK

Op de vijfde dag van het WK voetbal in Rusland komen groepsgenoten België en Engeland voor het eerst in actie. De Belgen treffen Panama om 17.00 uur en de Engelsen spelen drie uur later tegen Tunesië. De dag begint met de wedstrijd tussen Zweden en Zuid-Korea in groep F (14.00 uur). In die poule verloor regerend wereldkampioen Duitsland zondag al verrassend met 1-0 van Mexico.

Duitse CSU en CDU spreken over politieke crisis om vluchtelingen

De Duitse christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU zijn verwikkeld in een conflict over het asielbeleid dat de regeringscoalitie bedreigt. CSU wil een strengere aanpak van het asielbeleid dan het 'Wir schaffen das'-beleid van bondskanselier Angela Merkel (CDU). Maandag zal minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zijn nieuwe beleidsplannen voorleggen aan zijn partijbestuur.

Strafzaak tegen verdachte dood Savannah

Maandag begint de strafzaak tegen de zeventienjarige verdachte Angelo S., die betrokken zou zijn bij de dood van de veertienjarige Savannah. Het lichaam van het meisje werd op 4 juni vorig jaar gevonden in een sloot bij een industrieterrein bij Bunschoten. De zaak tegen de van moord verdachte jongen uit Den Bosch vindt achter gesloten deuren plaats, omdat het een minderjarige betreft.

Strafeis tegen moeder overleden Sharleyne

Maandag zal het OM de strafeis uitspreken tegen de 38-jarige Hélène J., die ervan wordt verdacht dat zij haar achtjarige dochter Sharleyne heeft gedood. Het kind vond op 8 juni 2015 in Hoogeveen de dood toen zij over de balustrade viel van de flat waar zij met haar moeder woonde. Het OM denkt dat de vrouw haar kind heeft gewurgd en daarna over de reling van de tiende verdieping heeft gegooid. J. ontkent elke betrokkenheid bij de dood van haar dochter.

En verder:

- Ontvangt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte.

- Bespreekt de VN-Veiligheidsraad de situatie in Jemen.

Tv-tip: Mr. Frank Visser: Hoe is het nu met?

20.30-21.30 uur op SBS6: Kun je de bejaarde, vuilbekkende Henk nog herinneren? Hij beschuldigde zijn keurige buren ervan dat ze zijn pad als racebaan gebruikten én dat ze een seksboerderij runden. Het bleek alleszins mee te vallen. Viktor gaat kijken hoe het nu gaat met Henk en zijn buren.

Weer

Maandag en dinsdag wordt het iets warmer dan het weekend; 19 tot 23 graden. Daarbij wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Een bui blijft mogelijk, maar meestal is het droog.

