Immigranten op Aquarius naar Spanje | vier WK-wedstrijden

Vier wedstrijden op derde dag WK

Op de derde dag van het WK voetbal in Rusland worden er zaterdag maar liefst vier wedstrijden afgewerkt. In groep C zijn dat Frankrijk-Australië om 12.00 uur en Peru-Denemarken om 18.00 uur en in groep D Argentinië-IJsland om 15.00 uur en Kroatië-Nigeria om 20.00 uur. Bij Australië is de Nederlander Bert van Marwijk de bondscoach. Hij hoopt de 'Socceroos' voor het eerst sinds 2006, toen onder leiding van Guus Hiddink, de groepsfase te laten overleven.

Schip met immigranten komt aan in Spanje

Het reddingsschip Aquarius met 629 migranten aan boord, dat eerder deze week niet aan mocht leggen in zowel Malta als Italië ligt en zich sinds zondagavond op open water begeeft, komt naar verwachting van in de avonduren aan in de Spaanse haven van Valencia. Na een oproep van het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties UNHCR en de Europese Commissie besloot de Spaanse overheid de boot toe te laten. De nieuwe Italiaanse regering stelt zich harder op in de vluchtelingencrisis die al enkele jaren gaande is in Zuid-Europa.

Grieken zullen motie indienen tegen premier Tsipras om naamconflict Macedonië

Naar verwachting zullen partijen in Griekenland het vertrouwen opzeggen in premier Tspiras vanwege het akkoord dat hij sloot met buurland Macedonië over de naam van het land. Niet alleen in Macedonië, maar ook in Griekenland is er veel kritiek op de afspraak tussen beide landen. Het naamconflict stamt al uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam van Joegoslavië afscheidde en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat zelf een historische regio Macedonië heeft.

- Is het Vlaggetjesdag, de dag die de komst van de Hollandse Nieuwe aanduidt.

- Vindt de Nacht van de Vluchteling plaats.

Tv-tip: Earth: One amazing day

20.30-22.00 uur op BBC2: De makers van de bekroonde natuurdocumentaire Earth volgen in dit net zo indrukwekkende vervolg gedurende een etmaal de reis van de zon, die een geweldige kracht uitoefent op het leven van dieren en mensen op de aarde. Het commentaar wordt verzorgd door Robert Redford.

Weer

In het zuiden en oosten van het land kan het zaterdagochtend eerst nog bewolkt zijn, maar in de middag trekt de meeste zware bewolking weg en is er meer ruimte voor de zon. Wel blijven enkele stapelwolken aanwezig en kan in het uiterste noorden een kleine bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden.

