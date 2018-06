Uitspraak zaak rellen Turks consulaat | Viering Suikerfeest

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak zaak rellen Turks consulaat Rotterdam

De rechtbank doet uitspraak tegen vier mannen die ervan worden verdacht vorig jaar in maart geweld tegen politieagenten te hebben gebruikt bij de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. De hoogste strafeis werd uitgesproken tegen een 37-jarige man. Hij zou tegen het hoofd hebben geschopt van een gestruikele ME'er die daardoor een hersenschudding heeft opgelopen. Hij hoorde zeven maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, tegen zich eisen. Tegen drie andere mannen eiste de officier van justitie in Rotterdam taakstraffen van elk tweehonderd uur en een maand voorwaardelijk. Zij zouden de politie hebben bekogeld met voorwerpen, waaronder stenen.

'Nederlands getint Marokko' speelt tegen Iran op WK

Op de tweede dag van het WK in Rusland komt het 'Nederlands getinte' Marokko voor het eerst in actie. De 'Leeuwen van de Atlas' nemen het in groep B op tegen Iran, waar onder anderen Eredivisie-spelers Alireza Jahanbakhsh en Reza Ghoochannejhad in de selectie zitten. De andere wedstrijd in die poule gaat tussen Europees kampioen Portugal en Spanje (20.00 uur). In groep A spelen Egypte en Uruguay tegen elkaar (14.00 uur).

Turken in Nederland mogen naar de stembus

Turken die in Nederland wonen, hebben vanaf vrijdag vier dagen de tijd om te stemmen voor de Turkse verkiezingen. De stemgerechtigden mogen zowel hun stem uitbrengen voor een nieuwe president als voor een nieuw parlement. In Nederland kunnen de Turken stemmen in Amsterdam, Den Haag en in Deventer. De Turkse president Erdogan heeft de vervroegde verkiezingen, die eigenlijk in november van 2019 plaats zouden vinden, in april aangekondigd. Hij deed dit, omdat Turkije volgens hem hehoefte heeft aan een "uitvoerend presidentschap".

Einde ramadan wordt gevierd met Suikerfeest

De vastenperiode ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Het Suikerfeest duurt traditioneel drie dagen. De exacte start van het Suikerfeest hangt af van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan en welke jaarkalender moslims aanhouden, de islamitische of de internationale. Het vasten is een van de vijf religieuze verplichtingen voor moslims. Het Suikerfeest gaat meestal gepaard met het eten van allerlei lekkernijen.

En verder:

- Is het Wereldwindddag.

- Beginnen de festivals Pinkpop en Oerol.

Tv-tip: Vera

20.30-22.00 uur op NPO2: In deze eerste aflevering van het achtste seizoen van Vera treft een medewerker van een slachthuis geen dood dier aan, maar een mens. De persoon blijkt daarna ook nog een oud-politieagent te zijn. Een typische zaak voor hoofdinspecteur Vera Stanhope.

Weer

Het is vrijdagochtend overwegend droog, maar wel bewolkt. Later op de dag komt de zon er meer bij, maar blijven er stapelwolken. Ook dan is het droog. Het wordt 20 tot 23 graden.

