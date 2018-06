WK van start in Rusland | Strafeisen drugsbende Breda

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

WK voetbal opent met wedstrijd Rusland tegen Saoedi-Arabië

Na vier jaar wachten gaat donderdag het WK voetbal weer van start. Gastheer Rusland en Saoedi-Arabië trappen het mondiale eindtoernooi om 17.00 uur af in Moskou. Rusland, dat het in groep A ook opneemt tegen Egypte en Uruguay, hoopt voor het eerst deze eeuw de knock-outfase van een WK te bereiken. Regerend wereldkampioen Duitsland speelt zondag tegen Mexico pas zijn eerste wedstrijd.

Strafeisen in zaak drugsbende Breda

De rechtbank zal de strafeisen uitspreken tegen de verdachten van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie in Breda. Enkelen van hen zijn familie van de in 2012 doodgeschoten Danny Gubbels (12). Onder anderen zijn vader en broer staan terecht. De jongen stierf in juli 2012 toen de woonwagen in Breda zwaar beschoten werd. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt. In deze zaak staan in totaal negen personen terecht. Zij worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie. Ook worden ze verdacht van de handel in soft- en harddrugs, witwassen en wapenbezit.

Deadline referendum donorwet verloopt

Donderdag verloopt de deadline voor het behalen van 300.000 handtekeningen voor een referendum over de nieuwe donorwet. Maandag werd al bekend dat ruim 100.000 mensen hebben getekend om het referendum mogelijk te maken. De initiatiefnemers stelden toen dat het waarschijnlijk niet meer ging lukken om tot de benodigde 300.000 handtekeningen te komen. Het referendum moest gaan over de nieuwe donorwet (Actieve donorregistratie). Daarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij je hebt laten weten dat niet te willen. De wet is met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.

Britse rechter doet uitspraak in zaak persoonsfraude brand Grenfell Tower

Twee illegale immigranten die zich hebben voorgedaan als slachtoffers van de brand in een Londense woontoren in juni vorig jaar, horen woensdag wat voor straf ze krijgen. Het tweetal stelde in de flat te hebben gewoond en kreeg daarom door de Britse overheid vervangende woonruimte en een toelage van omgerekend 140.000 euro aangeboden. Ze bleken echter geen oud-bewoners, maar illegale immigranten te zijn. De twee hebben de fraude bekend.

ECB vergadert over einde opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag in Riga. De vergadering is interessanter dan normaal, omdat vooraf werd gehint dat er meer zal worden bekendgemaakt over het einde van het opkoopprogramma (QE). Met dit programma stimuleert de ECB de Europese economie al sinds 2016.

En verder:

- Spreekt de Tweede Kamer over de gevolgen van de stakingen bij Air France.

- Leggen medewerkers van de Londense metro het werk voor 24 uur neer.

- En komt de Mediamonitor uit, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het medialandschap.

Tv-tip: Foute boel

21.30-22.30 uur op SBS6: Journalist Jens Olde Kalter, bekend van het boek De kickbokser, gaan we nu ook leren kennen als presentator. In het programma Foute boel bezoekt hij huurders die zich geïntimideerd voelen door hun huisbaas. En daar weet Olde Kater wel raad mee.

Weer

Het is donderdag eerst nog zonnig. Daarna trekken wolkenvelden het land binnen. In de loop van de middag neemt de kans op enkele lichte regenbuien toe. Ook 's avonds blijft er kans op een enkele bui. Bij een stevige wind uit het zuidwesten wordt het 17 tot 22 graden.

