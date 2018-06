Behandeling zaak-Anne Faber, uitreiking Tony Awards

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start van inhoudelijke behandeling in strafzaak tegen Michael P.

In de rechtbank van Utrecht gaat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 28-jarige Michael P. van start. De man heeft bekend de 25-jarige Anne Faber op 29 september vorig jaar te hebben verkracht en gedood. Het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) over zijn geestelijke gesteldheid zal onder meer besproken worden.

Tony Awards

De Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse toneelprijzen, worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. De grootste kanshebber is Mean Girls, de musicalbewerking van de succesvolle komedie van Tina Fey over de besognes van een groep meisjes op een highschool. Deze productie kreeg in mei twaalf nominaties.

Uitspraak in zaak tegen verdachte (20) van doden vrouw en haar zesjarige dochter

De rechtbank in Groningen doet uitspraak tegen een twintigjarige man die wordt verdacht van het doden van een 23-jarige vrouw en haar zesjarige dochter in het Groningse Haren. Volgens de man, die de daad heeft bekend, wilde zijn vriendin hun relatie stopzetten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 25 jaar celstraf geëist.

En verder:

- Is op 11 en 12 juni in Turijn de kwalificatieronde voor topkoks uit Europa. In totaal doen twintig kandidaten mee aan de prestigieuze Bocuse d'Or, waaronder de Nederlandse kok Lars Drost van het Ciel Bleu Restaurant in Amsterdam.

- Probeert het TU Delft Solar Boat Team het wereldsnelheidsrecord voor zonneboten te verbreken. Hiervoor moeten ze sneller gaan dan 50,5 kilometer per uur.

- Spreekt de Amerikaanse president Donald Trump met de premier van Singapore, Lee Hsien Loong. Dit in aanloop naar de top van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en Trump die dinsdag in het land plaatsvindt.

Tv-tip: VI Oranje blijft thuis

21.50-23.00 uur op RTL 4

Eén van de opmerkelijkste transfers van voor de zomer: Voetbal Inside draagt per 1 augustus het tricot van Veronica. Tijdens het WK Voetbal in Rusland komt het olijke aanvalstrio nog uit voor RTL. Dus voor een portie gemopper zap je rond de klok van tien naar RTL 4.

Weer

In de nacht van zondag op maandag koelt het af naar een graad of 13. Maandag is het wisselend bewolkt. In het zuidoosten is er daarnaast kans op een onweersbui met lokaal flink veel regen. De temperatuur zal tussen de 17 en 24 graden liggen.

