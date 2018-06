Vrouwenfinale Roland Garros | Kim naar Singapore

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Halep tegen Stephens in vrouwenfinale Roland Garros

Na verloren finales in 2014 en 2017 hoopt Simona Halep eindelijk Roland Garros te winnen. De Roemeense nummer één van de wereld staat in de vrouwenfinale in Parijs, die om 15.00 uur begint, tegenover de Amerikaanse Sloane Stephens. De Amerikaanse is de nummer tien van de wereld, maar won in tegenstelling tot Halep wel al een Grand Slam. Vorig jaar was ze de sterkste op de US Open.

Vervolg G7-top in Canadese Québec

Zaterdag is de tweede en laatste dag van de G7, de bijeenkomst van zeven vooraanstaande industriële landen. Naar verwachting zal de Amerikaanse president Trump de bijeenkomst halverwege de dag verlaten, omdat er dan door de zes andere landen gesproken zal worden over het thema klimaat. Trump staat er om bekend dat hij geen voorstander is van een gezamenlijke klimaataanpak. Zo besloot de VS onder zijn leiding definitief uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. De top wordt zaterdag afgesloten met een persconferentie van de voorzitter, de Canadese premier Justin Trudeau.

Kim Jong-un vertrekt naar Singapore voor aankomende gesprekken VS

Naar verwachting vertrekt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zaterdag al naar Singapore. Kim Jong-un zal daar aanstaande dinsdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten. Het zal de eerste ontmoeting zijn tussen een Amerikaanse regeringsleider en een Noord-Koreaanse leider in meer dan tien jaar. Singapore dient als neutraal terrein voor de gesprekken, die zullen gaan over de slechte onderlinge betrekkingen tussen de landen, de nucleaire activiteiten van Noord-Korea en de relatie van beide landen met Zuid-Korea. Singapore heeft een deel van de stadstaat ondertussen uitgeroepen tot een speciale veiligheidszone in aanloop naar de top.

Vrije training en kwalificatie Max Verstappen

Max Verstappen komt zaterdag weer in actie in Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal staan de derde vrije training (17.00 uur) en de kwalificatie (20.00 uur) op het programma. Verstappen deed vrijdag al het nodige vertrouwen op door in de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd te noteren. De laatste drie keer was de coureur die in de eerste twee vrije trainingen in Canada de snelste tijd klokte, ook de winnaar van de Grand Prix. De race begint zondag om 20.10 uur.

Handbalmannen strijden met Zweden om WK-ticket

De Nederlandse handballers spelen om 17.00 uur in de Maaspoort in Den Bosch een play-offwedstrijd tegen Zweden om ticktet voor het WK. De ploeg van Erlingur Richardsson, die woensdag in Zweden de return wacht, staat voor een loodzware opgave, want de Zweden behoren al jaren tot de wereldtop. De Nederlandse mannen waren er pas één keer bij op een WK en dat is al 57 jaar geleden.

En verder:

- Is de Dag van het Schaap.

- Komen leden van de ChristenUnie bijeen voor hun voorjaarscongres.

- Geeft Guus Meeuwis zijn tweede concert Groots Met Een Zachte G.

Tv-tip: De Grote Geschiedenisquiz

20.25- uur op NPO 2: Op een toepasselijke locatie, in kasteel Muiderslot, vindt zaterdag de Grote Geschiedenisquiz plaats. In deze editie van 2018, die wordt gepresenteerd door Nienke de la Rive Box en Herman van der Zandt, strijden bekende Nederlanders als Ferry Mingelen en Jean-Marc van Tol tegen kandidaten uit de voorrondes voor de winst.

Weer:

Zaterdagochtend kunnen nog enkele kleine buien vallen, maar in de loop van de dag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt warm met temperaturen tussen de 20 en 28 graden. Zondag is het ook zonnig, maar wel koeler.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg