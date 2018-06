OV-staking in drie provincies | Strafeis fraudezaak pgb

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Nieuwe staking streekvervoer in Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland

Volgend op de landelijke actie die plaatsvond op 31 mei en 1 juni, staken buschauffeurs nu steeds op regionaal niveau. Medewerkers die deel uitmaken van de cao Streekvervoer leggen dinsdag het werk neer in delen van Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland. In Zuid-Holland-Noord wordt gestaakt bij Arriva, in Overijssel rijdt Syntus niet en Connexxion staakt in de regio IJsselmond. In Flevoland rijden de Arriva-bussen niet uit vanuit Lelystad. Met de stakingen willen de chauffeurs hun eis voor meer loon kracht bijzetten.

Strafeis in zaak miljoenenfraude met pgb-geld

Zeven verdachten horen welke straffen het Openbaar Ministerie tegen hen eist voor fraude met miljoenen aan pgb-gelden. De medewerkers van onder andere stichting Saron Zorg en Dienstverlening, Stichting Pastoraal Centrum Saron, stichting Zout en stichting In 't zadel, claimden met false facturen miljoenen aan zorggeld, terwijl de zorg niet is verleend. De fraude vond plaats tussen 2009 en 2016. De medewerkers worden beticht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Justitie eist ook terugvordering van zo'n 5 miljoen euro. Naast medewerkers zijn ook de instellingen zelf aangeklaagd.

Pro-formazitting in zaak gestolen politiekleding

Dinsdag is de eerste pro-formazitting tegen drie mannen die ervan worden verdacht in februari van dit jaar een grote hoeveelheid politiekleding te hebben gestolen. De kleding werd in april teruggevonden na invallen door de politie op verschillende adressen. Bij de huiszoekingen in drie woningen en twee garageboxen werden verschillende soorten wapens gevonden evenals gasflessen en tasers, waarmee bijvoorbeeld plofkraken gedaan kunnen worden. Daarnaast trof de politie een Audi S4 aan en werden vijf andere voertuigen in beslag genomen.

Poging om ruimtesonde Horizons weer 'tot leven te wekken '

De Amerikaanse ruimtesonde New Horizons wordt weer 'tot leven gewekt' na een zogenoemde korte 'winterslaap'. De sonde werd in 2006 gelanceerd en vloog in juli 2015 langs de dwergplaneet Pluto. De foto's en metingen van de sonde werd duidelijk dat er zich waarschijnlijk een oceaan bevind onder de oppervlakte van de planeet. New Horizons is nu met een snelheid van 1 miljoen kilometer per dag op weg naar het rotsblok Ultima Thule, maar is momenteel niet actief. Dinsdag wordt gekeken of de apparatuur weer in beweging gebracht kan worden om nieuwe metingen te verrichten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat New Horizons met elke tussenposen richting de rand van ons zonnestelsel reist, waar de sonde rond 2047 moet arriveren.

En verder:

- Brengt de Israëlische premier Netanyahu na zijn bezoek aan Duitsland een vervolgbezoek aan Frankrijk. Hij spreekt daar, net als in Duitsland, over Iran. Belangrijke onderwerpen van gesprek zijn het nucleaire akkoord en de situatie in Syrië.

- Gaat de rechtszaak tegen Willem Holleeder verder met de behandeling van het zaaksdossier Viool, de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak in 2003. De zaak is de hele dag te volgen in ons liveblog.

- Komt warenhuisketen Hudson's Bay met de resultaten over het eerste kwartaal.

- Wordt gevierd dat de Benelux zestig jaar bestaat.

TV-tip: De rijdende rechter, wordt vervolgd

22.20-22.55 uur op NPO 1: Dat rechter John Reid mag zich uitgesproken heeft in verschillende geschillen tussen buren, betekent niet altijd dat het er daarna dan ook gemoedelijk aan toe gaat. Presentator Jetske van den Elsen neemt maandag de situatie op bij mevrouw Halmans, die gillend gek werd van de bromtoon in haar huis en haar oren zelfs moest afbinden met pannenlappen. Is de rust inmiddels wedergekeerd?

Weer:

Dinsdagochtend begint met bewolking, maar in de loop van de ochtend laat de zon zich zien. De zon blijft ook in de middag. Het blijft droog en het wordt 20 tot 25 graden.

