Zaak Turks consulaat verder | cijfers economie Griekenland

Rechtszaak tegen daders rellen Turks consulaat gaat verder

De rechtszaak tegen daders van de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam vorig jaar, gaat verder. De rellen ontstonden nadat de Turkse minister van Familiezaken Fatma Kaya op 11 maart 2017 wilde komen spreken in Rotterdam, terwijl dat door de Nederlandse autoriteiten verboden was. Hierop werd de sfeer in Rotterdam grimmig en ontstonden er rellen. Meerdere personen worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de rellen omdat ze op camerabeelden te zien waren. Tegen enkelen van hen zijn al cel- en taakstraffen geëist. De mannen zouden stenen, fietsen, dranghekken en vuurwerk naar ME-ers en agenten hebben gegooid.

RIVM komt met definitieve conclusies onderzoek Chroom-6

Het RIVM komt met de officiële resultaten uit het onderzoek naar het gebruik van Chroom-6 door medewerkers van Defensie. Vrijdag werd al bekend dat het ministerie aansprakelijk is voor de gezondheidsproblemen die mededwerkers hebben gekregen door het werken met Chroom-6, omdat het ministerie wist van de gevaren van het onveilig werken met de stof. Deze kennis werd echter niet gedeeld met de werknemers of de bedrijfsartsen, blijkt uit het onderzoek. Maandag volgt een verdere toelichting van het RIVM, dat het onderzoek uitvoerde. Verkeerd gebruik van Chroom-6 kan leiden tot longkanker, neuskanker, astma, maagkanker en chronische longaandoeningen.

Cijfers over economische groei in Griekenland

Het Griekse bureau voor de statistiek, ELSTAT, publiceert zijn rapport over de nationale kwartaalrekeningen. Hoewel het gaat om voorlopige gegevens, laat het rapport wel zien hoe het land zich economisch ontwikkelt. De Griekse economie heeft de afgelopen vier kwartalen tekenen van een marginale groei laten zien. Eind mei bereikten Griekenland en de schuldeisers een akkoord over de laatste fase van de financiële steun aan het land. Naar verwachting zal het land het steunprograma in augustus van dit jaar verlaten.

Zaak moord prostituees Rotterdam gaat verder

Er is opnieuw een pro-formazitting in de zaak tegen de 59-jarige Albert B.. Hij wordt verdacht van de moord op twee prostituees in Rotterdam ruim 25 jaar geleden. Op de laatste zitting vroegen zijn advocaten om extra onderzoek naar twee andere nog onopgeloste moorden. Volgens de advocaten zijn er mogelijk sporen van een derde, nog onbekende persoon. De verdachte ontkent enige betrokkenheid en zegt dat iemand anders verantwoordelijk is voor de moorden.

Duitse bondskanselier spreekt met Israëlische premier over Iran

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu begint aan een Europese tour. Maandag zal hij spreken met de Duitse bondskanselier Merkel. Belangrijk onderwerp van gesprek zal het nucleaire akkoord zijn, dat Europese landen, de Verenigde Staten, Rusland en China sloten met Iran. Recent besloot de VS uit het akkoord te stappen, maar de Europese partners dringen juist aan op het instandhouden van het akkoord. Israël zegt bewijzen te hebben dat Iran tegen de afspraken uit het akkoord in, het nucleaire wapenarsenaal uitbreidt. Ook is Israël in een conflict met Iran verwikkeld over de activiteit van Iran in de burgeroorlog in Syrië.

En verder:

- Speelt Nederland een oefeninterland tegen Italië.

- Starten de nieuwe seizoenen van Utopia en Jinek.

- Komt de VN met meer informatie over de het oplaaiende geweld en de groeiende hongersnood in Zuid-Soedan.

TV-tip: 2Doc: Het mysterie van de melkrobots

20.25-22.00 uur op NPO 2: De koeien van Johan van Rijthoven geven om onverklaarbare redenen te weinig melk. Daarom gaat Johan de strijd aan met het bedrijf dat hem melkrobots voor zijn koeien geleverd heeft. De leverancier geeft niet thuis, maar daar laat de boer het niet bij zitten.

Weer:

Maandag begint met bewolking en lokaal ook met mist. Later op de dag komt er meer ruimte voor de zon, maar op veel plaatsen blijft de bewolking ook hangen. Ook kan de mist op sommige plaatsen tot in de middag aanhouden. De temperaturen lopen uiteen van 17 graden in de kustgebieden tot 26 in het uiterste zuiden.

