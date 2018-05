Hoger beroep klimaatzaak | Staking personeel gevangenis

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Lokale staking ambtenaren in Alphen aan den Rijn

Circa tachtig medewerkers van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn zullen hun werk van 10.00 tot 14.00 uur neerleggen. Zij doen dit omdat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken weigert om het loon van de ambtenaren met 3,5 procent te verhogen. De werkonderbreking is onderdeel van een reeks acties die rijksambtenaren organiseren voor een betere cao.

Hoger beroep klimaatzaak uitstoot broeikasgassen

In het hoger beroep van de Staat tegen klimaatorganisatie Urgenda, mogen beide partijen hun argumenten verkondigen. De zaak draait over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. In 2015 oordeelde een rechter dat de overheid zich in moet spannen om de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. De Staat was het echter niet eens met deze uitspraak en ging in hoger beroep.

Hogenkamp in actie op Roland Garros

Richèl Hogenkamp komt rond het einde van de middag als derde van de vier Nederlandse deelnemers in actie op Roland Garros en de tennisster uit Doetinchem treft in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi niet de minste. Ze staat namelijk tegenover Maria Sharapova, die Roland Garros in 2012 en 2014 won en voormalig nummer één van de wereld is. Zondag werden Arantxa Rus en Robin Haase al in de openingsronde uitgeschakeld. Kiki Bertens verschijnt later deze week op de baan.

Patricia Paay gaat schadevergoeding eisen in zaak seksvideo

Patricia Paay eist maandagmiddag in de rechtbank in Amsterdam een schadevergoeding van 450.000 euro van onder meer GeenStijl voor het publiceren van een seksvideo van haar. GeenStijl plaatste in februari vorig jaar de link van het filmpje, maar verwijderde die even later op aandringen van de advocaat van Paay. De video, waarin is te zien dat Paay plasseks heeft met een man, is echter veelvuldig gedeeld op sociale media. "De schadeclaim is gebaseerd op immateriële en materiële schade door opdrachten die Paay misliep", aldus haar advocaat.

Mugabe moet zich verantwoorden voor diamantgelden

De ex-president van Zimbabwe, Robert Mugabe, moet zich voor het parlement in zijn land verantwoorden over de opbrengsten van de diamantwining in Zimbabwe tijdens zijn bewind. De diamantwinning zou volgens berekeningen honderden miljoenen opgebracht hebben, maar slechts een deel van dat geld zou ook ten goede gekomen zijn aan de overheidsfinanciën. Het overgrote deel zou terechtgekomen zijn bij bondgenoten van de toenmalige president. Ook zijn vrouw Grace Mugabe wordt verdacht van diamantsmokkel.

En verder:

- Komt het Europese statistiek bureau Eurostat met cijfers over hoeveel EU-burgers hun moederland hebben verlaten voor een woonplaats in een andere EU-lidstaat.

- Worden de eerste resultaten van de verkiezingen in Colombia verwacht.

- Houdt de Raad van State een zitting waarbij gekeken wordt naar de besteding van subsidie voor het Oekraïnereferendum.

TV-tip: Groeten van Max

20.35-21.25 uur op NPO1: Als Nederlanders over de grens ergens in uitblinken, dan is het klagen over de bestemming en de accomodatie. Presentator Sybrand Niessen behandelt de klachten van de Nederlandse vakantieganger al voor het elfde seizoen op rij. Vaak is het terecht, soms ook wat overdreven.

Weer:

In de ochtend kan het eerst nog bewolkt zijn, maar later op maandag breekt op veel plekken de zon door. Wel is er sluierbewolking mogelijk. Later op de dag neemt de bewolking toe en ook de kans op onweersbuien. Aan de kust kan het 18 tot 21 graden worden, verder landinwaarts is tussen de 25 en mogelijk zelfs 30 graden.

