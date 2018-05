Dumoulin vecht voor laatste kans Giro, regiostaking OV

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Dumoulin vecht voor laatste kans in Giro

De laatste serieuze bergetappe in de Giro d'Italia is voor Tom Dumoulin de laatste kans om een gooi te doen naar de roze trui. De titelverdediger moet na de heroïsche rit van vrijdag veertig seconden goed maken op Chris Froome. De renners koersen van Susa naar Breuil-Cervinia en krijgen drie beklimmingen van de eerste categorie voor de kiezen. De Giro eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome, maar worden normaal gesproken geen verschillen meer gemaakt.

Nieuwe regionale staking openbaar vervoer

Medewerkers in het streekvervoer gaan zaterdag opnieuw staken. Dit keer gaat het om personeel in de regio's Utrecht (Keolis), 't Gooi (Connexxion), Groningen (Qbuzz), Drenthe (Qbuzz en CTS) en West-Brabant (Arriva). Het is de vijfde actie in korte tijd. De stakingen zijn een regionaal vervolg op de landelijke stakingen van 30 april en 1 mei. De werknemers leggen het werk neer om hun eisen in het cao-conflict kracht bij te zetten. Ze eisen onder andere meer salaris en een lagere werkdruk.

Protesten tegen president Macron in Parijs

In Frankrijk worden nieuwe protesten gehouden tegen het beleid van president Macron. Het land is in de afgelopen maanden af en aan het toneel geweest van protesten en stakingen, waarmee Fransen hun onvrede willen uiten over het versoepelen van het ontslagrecht en de geplande hervormingen bij het staatsspoorbedrijf. Bij vorige protesten tegen Macron waren tienduizenden mensen aanwezig.

Kwalificatie Grand Prix Monaco

Max Verstappen heeft in Monaco een serieuze kans om met zijn twintig jaar de jongste Formule 1-coureur ooit op pole position te worden, want het circuit van Monte Carlo ligt Red Bull Racing uitstekend. Dat bleek donderdag al, toen Verstappen in zowel de eerste als tweede vrije training de tweede tijd noteerde achter teamgenoot Daniel Ricciardo. Zaterdag wordt om 12.00 uur eerste de derde oefensessie verreden, waarna de kwalificatie om 15.00 uur op het programma staat.

Finale Champions League

In Kiev staan Real Madrid en Liverpool tegenover elkaar in de Champions League-finale. Real won het belangrijkste Europese clubtoernooi in de laatste vier jaar drie keer, terwijl de Engelsen hopen op de eerste Champions League-winst sinds 2005. Bij Liverpool staat zowel Virgil van Dijk als Georginio Wijnaldum voor het eerst in de finale van het miljoenenbal. De eindstrijd begint om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur.

En verder:

- Is het internationale Veiligheidsdag.

- Kiest 50PLUS op de ledenvergadering een nieuw bestuur.

- Wordt de beste leraar Nederlands gekozen.

TV-tip: Pieter Derks: Spot

20.30-21.55 uur op NPO1: Pieter Derks komt uit Nijmegen. Het is dan ook geen verrassing dat de tv-opname van zijn zevende programma in de Stadsschouwburg geschoten is. Voor de kijker is het prettig dat het gaat om actuele opnames, want als Pieter Derks ergens goed in is, dan is het wel de actualiteit komisch belichten.

Weer:

Zaterdag is een zonovergoten dag. Het wordt daarnaast ook warm met temperaturen die uit zullen komen tussen de 24 en 29 graden. Lokaal wordt het zelfs tropisch warm. Zondag is het in de ochtend opnieuw zonnig en warm. In de loop van de dag is er echter kans op toenemende bewolking, waarna het kan gaan regenen of onweren.

