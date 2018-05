Privacywet AVG in werking, Dumoulin wil inlopen op Yates

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Privacywet AVG treedt in werking

Als consument heb je er ongetwijfeld al meerdere e-mails over gehad; de zogenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vrijdag in werking treedt. Organisaties en bedrijven moeten vanaf dat moment precies documenteren welke persoonsgegevens ze in handen hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee doen. Doen ze zit dit niet, dan kunnen ondernemingen en organisaties hoge boetes krijgen. Donderdag werd duidelijk dat kleine Nederlandse organisaties in het begin nog worden ontzien en niet meteen voor een boete hoeven vrezen.

Dumoulin wil in bergetappe Giro weer tijd pakken op Yates

Nadat rozetruidrager Simon Yates donderdag een tikje kreeg in de Giro d’Italia kan Tom Dumoulin in de negentiende etappe weer toeslaan. De Nederlandse titelverdediger staat in het klassement nog maar 28 seconden achter de Brit, die met enige spanning zal toeleven naar de zware bergrit over 184 kilometer van Turijn naar Jafferau. Het peloton gaat om 11.50 uur van start en de verwachte finishtijd is 17.15 uur.

Nieuwe behandeling uitleveringsverzoek Kouwenhoven in Zuid-Afrika

Een Zuid-Afrikaanse rechter buigt zich vrijdag opnieuw over het uitleveringsverzoek van de 75-jarige Nederlandse oorlogsmisdadiger Guus Kouwenhoven. Hij werd in 2017 door het Hof in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel wegens wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in het Afrikaanse land Liberia. Kouwenhoven werd in december van vorig jaar gearresteerd in Zuid-Afrika, maar drie eerdere pogingen om hem uit te leveren, zijn gestrand. De laatste behandeling van het uitleveringsverzoek kon niet doorgaan vanwege een beenbreuk van Kouwenhoven, die stelt überhaupt niet gezond genoeg te zijn om een gevangenisstraf uit te zitten.

Ieren spreken zich uit over abortus

De Ieren mogen in een referendum laten weten hoe ze denken over abortus. Abortus was lang een onderwerp dat voor verdeeldheid zorgde in het streng rooms-katholieke Ierland. Een volledig verbod werd pas opgeheven in 2013 toen abortus werd toegestaan in gevallen waarin het leven van de moeder in gevaar is. Kiezers zullen in het referendum worden gevraagd of zij het achtste amendement van de grondwet willen intrekken.

Pro formazitting in moordzaak drie vrouwen door Sjonny W.

Vrijdag is er weer een pro-formazitting in de zaak tegen Sjonny W., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van drie vrouwen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van Monique Roossien in 2003, Mirela Mos in 2004 en Sabrina Oosterbijk. Van de laatste vrouw is het lichaam nooit gevonden, maar het Openbaar Minsterie vermoedt dat zij dood is en dat W. haar lichaam heeft laten verdwijnen. Alledrie de vrouwen waren prostituees.

En verder:

- Is de Franse president Macron op bezoek in Rusland.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over het aantal elektrische auto's in Nederland.

- Spreekt de Raad van State zich uit in de zaak die draait om een gebiedsverbod voor een imam in Den Haag.

- Gaat de zaak Holleeder verder met de behandeling van het dossier Viool.

TV-tip: De Eilanden

21.05-22.00 uur op NPO2: Een paar seizoenen lang bracht bioloog en schrijver Midas Dekkers door op de Waddeneilanden. In de laatste aflevering van zijn serie over de eilanden brengt hij een uniek bezoek aan Rottumerplaat. Het eiland is amper toegankelijk, maar toch blijkt er op veel terreinen activiteit te zijn.

Weer:

Vrijdag start op de meeste plekken met bewolking, waaruit ook een enkele bui kan vallen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Later op de dag breiden de buien zich uit en worden ze steviger. Het kan dan ook hagelen of onweren, maar er zijn ook droge momenten. Het is opnieuw warm met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Ook vrijdagavond blijft het lange tijd aangenaam.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg