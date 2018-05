Tussenrapport onderzoek MH17 | zaak Holleeder verder

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Onderzoeksteam MH17 komt met tussentijdse bevindingen

Het Joint Investigation Team (JIT), dat onderzoek doet naar de crash van vlucht MH17, presenteert donderdag tussentijdse onderzoeksresultaten. Ook wordt de hulp van het publiek ingeroepen bij de speurtocht naar de daders van de vliegramp. Het JIT, dat bestaat uit vertegenwoordigers van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne, zei eerder dat er "onomstotelijk'' bewijs is dat vlucht MH17 is neergeschoten door een BUK-raket die werd afgevuurd vanuit een landbouwveld in Oost-Oekraïne. Volgens het JIT hadden de separatisten die door de Russen werden gesteund het gebied onder controle. Bij de crash van vlucht MH17 in juli van 2014 kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders.

Geplande ontmanteling nucleaire productielocaties Noord-Korea

Noord-Korea heeft aangekondigd zijn nucleaire productielocaties te zullen gaan sluiten. Naar verwachting wordt daar donderdag mee gestart. Bij de ontmanteling zullen buitenlandse journalisten toegelaten worden, die naar verluidt inmiddels op weg zijn naar het gebied Punggye-ri, de belangrijkste locatie voor het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Op de valreep mochten ook Zuid-Koreaanse journalisten naar de ontmanteling, na een eerdere weigering. Nucleaire experts zijn op hun beurt niet welkom. Of de ontmanteling donderdag ook echt plaats zal vinden, is nog onduidelijk. Dit zou onder andere afhangen van het weer. Wel heeft Noord-Korea gezegd de locatie in ieder geval voor vrijdag te willen ontmantelen. De afbouw komt op het moment dat Noord-Korea zich weer terughoudender op begint te stellen in de vredesgesprekken met Zuid-Korea en de VS.

Pro formazitting in zaak in stukken gezaagde man

Donderdag is er een pro-formazitting in de zaak tegen een man die ervan wordt verdacht samen met anderen in de nacht van 7 op 8 februari in Zwolle een man door het hoofd te hebben geschoten. Volgens het Openbaar Ministerie is het slachtoffer een dag na zijn dood in stukken gezaagd, in zakken gestopt en in de kruipruimte van de woning verborgen. Het slachtoffer werd pas anderhalve week later gevonden. Het motief achter zijn dood is niet duidelijk.

Vervolg van zaak Holleeder met dossier 'Viool'

Het proces tegen Willem Holleeder gaat verder met de behandeling van het dossier genaamd Viool. Het is het onderzoek naar de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak in Amstelveen in 2003. Holleeder wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van Van Hout. Ter Haak stond op dat moment naast Van Hout en werd ook slachtoffer toen er vanaf een motor op de mannen werd geschoten. Voor het dossier Viool zijn 22 zittingsdagen uitgetrokken.

Eerste van drie zware ritten in Giro

Met een achterstand van 56 seconden in het klassement op rozetruidrager Simon Yates begint Tom Dumoulin aan de eerste van drie loodzware ritten in de slotweek van de Giro d'Italia. De achttiende etappe begint donderdag om 12.10 uur. Na een veelal vlakke aanloop is de bijna veertien kilometer lange klim naar finishplaats Prato Nevoso de enige grote hindernis van de dag. "Ik verwacht dat de verschillen donderdag nog niet zo groot worden, maar vrijdag en zaterdag wordt het hels", zei Dumoulin.

En verder:

- Zijn de vrije trainingen van de Grand Prix van Monaco.

- Krijgen ruim tweehonderd militairen een medaille omdat ze op uitzending zijn geweest.

- Begint de Nederlandse week van het bier.

- Brengt Donald Duck voor het eerst een editie uit voor blinden.

- Wordt er een groot onderzoek gepresenteerd naar de invloed van levensstijlen op het krijgen van kanker.

TV-tip: De staat van Oranje 2018

21.25-22.00 uur op NPO 2: Na een aantal mindere jaren slaagde Duitsland er in 2014 in wereldkampioen te worden. Wat is daar precies gebeurd? En welke lering kan het Nederlandse voetbal hieruit trekken? Jeroen Stekelenburg gaat op onderzoek uit.

Weer:

Er is vrijdag van tijd tot tijd ruimte voor de zon, waarna het later op de middag op de meeste plaatsen gaat regenen. Er kan dan veel regen vallen en er is ook kans op onweersbuien en hagel. Ook kan het tijdens de buien stevig waaien. Het is behoorlijk warm met temperaturen tussen de 23 en 25 graden.

