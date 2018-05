Huwelijk Harry en Meghan, weer staking streekvervoer

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Britse prins Harry trouwt met Meghan Markle

De 33-jarige Britse prins Harry treedt in het huwelijk met de 36-jarige Amerikaanse Meghan Markle. Markle, die vooral bekend is als de actrice uit de serie Suits, heeft sinds 2016 een relatie met de zoon van prins Charles en Diana, de prinses van Wales. De twee zullen op Windsor Castle worden getrouwd door de bisschop van Canterbury. De ceremonie begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Eerder werd bekend dat de vader van Markle vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig kan zijn bij het huwelijk.

Dumoulin moet aan de bak in koninginnenrit Giro d'Italia

Het wordt een zware dag voor het Giro-peloton, want de koninginnenrit staat op het programma. Na vier beklimmingen is de illustere berg Zancolan het sluitstuk van de 186 kilometer. De steilste stukken hebben een stijgingspercentage van 22 procent en dus liggen er kansen voor de klassementsrenners. Titelverdediger Tom Dumoulin, de nummer twee van het klassement, moet hopen op een mindere dag van rozetruidrager Simon Yates. De koninginnenrit begint om 11.45 uur en de verwachte finishtijd is 17.14 uur.

Nieuwe regionale staking in het streekvervoer

OV-medewerkers die vallen onder de Cao Streekvervoer leggen zaterdag in verschillende regio's het werk neer. Zo wordt er gestaakt in bepaalde regio's in Zeeland, Brabant en op de Veluwe. De regionale stakingen volgen op de grote landelijke stakingen op 30 april en 1 mei. Eerder werd het werk op regionaal niveau al neergelegd in Utrecht en in de regio Arnhem/Nijmegen. Met de werkonderbrekingen willen de medewerkers hun eis voor meer loon kracht bijzetten. De stakers hebben ervoor gekozen om het werk dit keer in het weekend neer te leggen om zo de scholieren die eindexamen moeten doen, niet in de weg te zitten.

Bekerfinales in Engeland en Duitsland

In zowel Engeland als Duitsland staan zaterdagavond de bekerfinales op het programma. De eindstrijd van de FA Cup begint om 18.15 uur op het Londense Wembley en gaat tussen Manchester United en Chelsea. Bij de finale van de DFB Pokal tussen Bayern München en Eintracht Frankfurt is de aftrap om 20.00 uur in het Olympisch Stadion in Berlijn. Arjen Robben ontbreekt bij Bayern vanwege een spierblessure.

En verder:

- Gaan Italianen in Rome de straat op om te demonstreren tegen abortus.

- Wordt de Palme d'Or uitgereikt, de hoogste prijs op het filmfestival van Cannes.

- Wordt er op de nieuwe officiële feestdag in Cambodja stilgestaan bij de slachtoffers van het bewind van de Rode Khmer.

TV-tip: Sanne Wallis de Show

22.15-23.05 uur op NPO1: Cabaretière Sanne Wallis de Vries begint aan een nieuwe show op de zaterdagavond. Wallis de Vries, die bekendstaat om haar grappen en typetjes, zal in de nieuwe show dicht bij haar eerdere optredens blijven. Het programma wordt omschreven als 'opgewekt, maar meedogenloos'. Wallis de Vries wordt ondersteund door een vierkoppige band en ook zijn oude bekenden en acteur Peter Faber te gast.

Weer

Het is zaterdag op de meeste plekken bewolkt, maar af en toe breekt de zon ook even door. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar landinwaarts kan toch ook een enkele kleine bui vallen. Bij een matige wind uit het noordwesten wordt het 16 tot 20 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg