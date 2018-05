Besluit wrakingsverzoek Wilders, WHO bijeen om ebola

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Hervatting zaak Holleeder met opnames Astrid

De strafzaak tegen Willem Holleeder wordt hervat met het verhoor van Astrid Holleeder. Het Openbaar Ministerie (OM) zal fragmenten afspelen en passages voordragen van nieuwe opnamen die Astrid bij het OM heeft ingeleverd. Volgens de zus van Willem Holleeder doet haar broer uitspraken waaruit zijn betrokkenheid bij liquidaties zou blijken. De verdediging heeft de nieuwe opnamen ook gehoord en zal Astrid hierover ondervragen.

Besluit over wrakingsverzoek in zaak Wilders

De wrakingskamer neemt een besluit over het het wrakingsverzoek dat is ingediend door Gert-Jan Knoops, de advocaat van Geert Wilders. Knoops deed zijn wrakingsverzoek, waarmee aangegeven wordt dat er getwijfeld wordt aan de onpartijdigheid van de rechter, na een eerder verzoek op donderdag om het hoger beroep tegen Wilders uit te stellen. Volgens de advocaat is er meer tijd nodig om onderzoek te doen naar een besluit van het Openbaar Ministerie, om Alexander Pechtold niet te vervolgen om zijn uitspraken over Russen. Knoops vindt die uitspraken vergelijkbaar met de uitspraken over 'minder Marokkanen' van Wilders.

Spoedzitting WHO om ebola in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt in een speciale zitting bijeen om te spreken over de situatie in Congo, waar ebola nu op meerdere plekken opduikt. De dodelijke ziekte, die enkele jaren geleden grote delen van Afrika in zijn greep hield, leek zich vooral manifesteren in afgelegen gebieden in Congo. Maar nu zijn er ook besmettingsgevallen bekend van mensen in Mbandaka, een stad met honderdduizenden inwoners. Dergelijke ontwikkelingen wil de WHO nauwgezet volgen, omdat er al meer dan twintig mensen in het land overleden zijn aan de gevolgen van ebola. Inmiddels heeft de WHO alternatieve vaccins naar het land gestuurd, in de hoop dat dit een epidemie kan voorkomen.

Gerechtshof neemt besluit over detentie verdachte zaak Van den Hurk

Het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden beslist over de voorlopige hechtenis van Jos de G., die door Justitie verdacht wordt van het doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk in 1995. De man is alleen veroordeeld voor de verkrachting van het meisje, zowel de verdediging als het OM zijn hiertegen in beroep gegaan. Mocht het hof besluiten dat hij het hoger beroep buiten de cel mag afwachten, zal De G. worden verplaatst naar een tbs-kliniek waar hij verbleef voor een verkrachting in 2000.

Kans voor sprinters in dertiende etappe Giro d'Italia

De dertiende etappe van de Giro d'Italia eindigt waarschijnlijk in een massasprint. Het peloton wacht 180 vlakke kilometers van Ferrara naar Nervesa della Battaglia, waarin Tom Dumoulin vermoedelijk veilig in het peloton richting de finish zal rijden. De Nederlandse titelverdediger staat nog altijd tweede in het algemeen klassement, met 47 seconden achterstand op rozetruidrager Simon Yates.

Mensenrechtenraad VN bijeen om situatie in Gaza

Voor het eerst sinds de behandeling van de situatie met de Rohingya's in Myanmar vorig jaar, komt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties weer bijeen. Dit keer zal er gesproken worden over de situtatie in Gaza, waar het in de afgelopen periode meermaals tot gewelddadige confrontaties tussen Israëli's en Palestijnen kwam. Als gevolg daarvan vielen tientallen doden en raakten meer dan duizend mensen gewond. De raad komt bijeen op verzoek van 26 landen, waaronder veel landen van de Arabische Liga, en kan bijvoorbeeld een speciaal rapporteur aanwijzen voor Gaza.

En verder:

- Komt kredietbeoordelaar S&P met de waardering van de kredietwaardigheid van Nederland.

- Is er een uitspraak in de zaak die draait om de cocaïnesmokkel met ananassen.

- Worden er op het vmbo de examens NaSK 2 en aardrijkskunde afgenomen, terwijl havisten zich buigen over Duits en economie. Vwo-scholieren schuiven aan voor de examens Nederlands en filosofie.

Lees alles over de Eindexamens 2018 in ons dossier in samenwerking met Scholieren.com.

TV-tip: Kurt Cobain: Montage of Heck

22.35-0.50 uur op NPO3: Het is alweer jaren gelden dat Kurt Cobain overleed. Voor velen was hij een icoon, maar ook als je geen fan van Cobain bent, is deze documentaire het kijken waard. Het is een bijzondere weergave van het leven van een artiest, geproduceerd door iemand die zijn huiswerk bijzonder grondig gedaan heeft.

Weer

Bij de start van vrijdag is het op de meeste plekken veelal bewolkt. Aan het einde van de ochtend lost de bewolking enigszins op, waardoor de zon meer ruimte krijgt. Bij een matige wind uit het noordwesten wordt het 14 tot 18 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg